Gölcükspor sezonu açtı

GEZER, KESİM VE BOYOĞLU
İlimizin profesyonel liglerde en uzun süre kalan kulüplerinden Gölcükspor sezonu İhsaniye Stadı’nda açtı. İlk antrenmanda toplu olarak fotoğraf verildi, dış transferler tanıtıldı. Geçen yıl ki kadrodan sadece 9 futbolcu kalırken, dış transferde 11 futbolcu ile anlaşıldı. Kocaelispor’un eski futbolcularından Kadir Gezer, Doğantepespor’un stoperi Volkan Kesim ve Körfez Spor Kulübü’nden Batuhan Boyoğlu Gölcükspor’un yeni transferleri arasında yer aldı. Bu arada alt yapıdan gelen 17 yaşındaki Furkan Şekerci de A takım ile antrenmanlara katılacak.
BAŞKAN ŞAHİN GELİYOR
Yöneticilerden Olcay Balaban ve Ömer Şekerci ile Kulüp Müdürü İshak Tarcan ilk antrenmanda takım ile birlikte oldu. İl dışında olan başkan Ahmet Şahin ise açılışta bulunamadı. Şahin’in bugün Gölcük’e geleceği belirtildi. 2 gün İhsaniye Stadı’nda çalışacak olan Gölcükspor, Salı ve Çarşamba Yuvacık’ta kros yapacak ve krosların ardından çalışmalar İhsaniye’de devam edecek.
10 NUMARA POZİSYONU İÇİN TRANSFER
Şimşeklerin kampı 1-17 Ağustos tarihleri arasında Afyon Oruçooğlu Otel’de olacak ve burada en az 3 hazırlık maçı oynanacak. Transferi kapatmayan Gölcükspor bugün Onur Özcan ile görüşecek. Transfer gerçekleşmezse Çubuklu’nun istediği 3 stoper ile temas kurulacak. Öte yandan takımdan ayrılan Sedat Cengiz’in yerine 10 numara pozisyonu için bir görüşmeye bir futbolcu gelecek.
GÖLCÜKSPOR 2018-2019 KAFİLESİ
TEKNİK KADRO
Kayhan Çubuklu
Mustafa Sert
Varol Özhan
İÇ TRANSFERLER
İlyas Türengül
Selim Dedekoç
Erdem Güner Korkmaz
İbrahim Demirer
Hüseyin Arslan
Furkan Özyapı
Atakan Utku
Aziz Mirza Kılıç
Ferhat Araz
DIŞ TRANSFERLER
Kadir Gezer – Orhangazi
Okan Karabulut – Karacabey Birlik
Batuhan Işık – Tirespor
Ali Mert Işık – Bursaspor
Volkan Kesim – Doğantepe
Batuhan Boyoğlu – Körfez Spor
Sercan Sevinç – Bingöl
İsmail Yüksek - Bursa Yıldırım
Yusuf Tursun – İstanbul Bafraspor
Berkay Yıldız – Bursaspor
Volkan Depe – Bursaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz