Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:10 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:13 TSİ )

Gölcükspor sezonu açtı

1. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor sezonu açtı. Teknik Direktör Kayhan Çubuklu yönetimindeki Kırmızı Siyahlıların dış transferleri de tanıtıldı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

GEZER, KESİM VE BOYOĞLU

İlimizin profesyonel liglerde en uzun süre kalan kulüplerinden Gölcükspor sezonu İhsaniye Stadı’nda açtı. İlk antrenmanda toplu olarak fotoğraf verildi, dış transferler tanıtıldı. Geçen yıl ki kadrodan sadece 9 futbolcu kalırken, dış transferde 11 futbolcu ile anlaşıldı. Kocaelispor’un eski futbolcularından Kadir Gezer, Doğantepespor’un stoperi Volkan Kesim ve Körfez Spor Kulübü’nden Batuhan Boyoğlu Gölcükspor’un yeni transferleri arasında yer aldı. Bu arada alt yapıdan gelen 17 yaşındaki Furkan Şekerci de A takım ile antrenmanlara katılacak.

 

BAŞKAN ŞAHİN GELİYOR

Yöneticilerden Olcay Balaban ve Ömer Şekerci ile Kulüp Müdürü İshak Tarcan ilk antrenmanda takım ile birlikte oldu. İl dışında olan başkan Ahmet Şahin ise açılışta bulunamadı. Şahin’in bugün Gölcük’e geleceği belirtildi. 2 gün İhsaniye Stadı’nda çalışacak olan Gölcükspor, Salı ve Çarşamba Yuvacık’ta kros yapacak ve krosların ardından çalışmalar İhsaniye’de devam edecek.

 

10 NUMARA POZİSYONU İÇİN TRANSFER

Şimşeklerin kampı 1-17 Ağustos tarihleri arasında Afyon Oruçooğlu Otel’de olacak ve burada en az 3 hazırlık maçı oynanacak. Transferi kapatmayan Gölcükspor bugün Onur Özcan ile görüşecek. Transfer gerçekleşmezse Çubuklu’nun istediği 3 stoper ile temas kurulacak. Öte yandan takımdan ayrılan Sedat Cengiz’in yerine 10 numara pozisyonu için bir görüşmeye bir futbolcu gelecek.

GÖLCÜKSPOR 2018-2019 KAFİLESİ

 

TEKNİK KADRO

Kayhan Çubuklu

Mustafa Sert

Varol Özhan

 

İÇ TRANSFERLER

İlyas Türengül

Selim Dedekoç

Erdem Güner Korkmaz

İbrahim Demirer

Hüseyin Arslan

Furkan Özyapı

Atakan Utku

Aziz Mirza Kılıç

Ferhat Araz

 

DIŞ TRANSFERLER

Kadir Gezer – Orhangazi

Okan Karabulut – Karacabey Birlik

Batuhan Işık – Tirespor

Ali Mert Işık – Bursaspor

Volkan Kesim – Doğantepe

Batuhan Boyoğlu – Körfez Spor

Sercan Sevinç – Bingöl

İsmail Yüksek - Bursa Yıldırım

Yusuf Tursun – İstanbul Bafraspor

Berkay Yıldız – Bursaspor

Volkan Depe – Bursaspor

 

Bugün 15:10 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
KYK yüzmeyi sevdiriyor! mask
KYK yüzmeyi sevdiriyor!
KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti mask
KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti
Belsa Plaza’da Kocaelispor Bayrağı dalgalanıyor mask
Belsa Plaza’da Kocaelispor Bayrağı dalgalanıyor
Rahman ve Kerem, Düzce’den selam gönderdi mask
Rahman ve Kerem, Düzce’den selam gönderdi
  OLİMPİYATLAR UZAK DEĞİL! mask
  OLİMPİYATLAR UZAK DEĞİL!
GİSTA’ta da boşa geçecek zamanYOK! mask
GİSTA’ta da boşa geçecek zamanYOK!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor
Halkevinde korkunç intihar girişimi! mask
Halkevinde korkunç intihar girişimi!
Başından silahla vurulmuş halde bulundu mask
Başından silahla vurulmuş halde bulundu

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL