Gölcükspor sezonu açtı

GEZER, KESİM VE BOYOĞLU

İlimizin profesyonel liglerde en uzun süre kalan kulüplerinden Gölcükspor sezonu İhsaniye Stadı’nda açtı. İlk antrenmanda toplu olarak fotoğraf verildi, dış transferler tanıtıldı. Geçen yıl ki kadrodan sadece 9 futbolcu kalırken, dış transferde 11 futbolcu ile anlaşıldı. Kocaelispor’un eski futbolcularından Kadir Gezer, Doğantepespor’un stoperi Volkan Kesim ve Körfez Spor Kulübü’nden Batuhan Boyoğlu Gölcükspor’un yeni transferleri arasında yer aldı. Bu arada alt yapıdan gelen 17 yaşındaki Furkan Şekerci de A takım ile antrenmanlara katılacak.

BAŞKAN ŞAHİN GELİYOR

Yöneticilerden Olcay Balaban ve Ömer Şekerci ile Kulüp Müdürü İshak Tarcan ilk antrenmanda takım ile birlikte oldu. İl dışında olan başkan Ahmet Şahin ise açılışta bulunamadı. Şahin’in bugün Gölcük’e geleceği belirtildi. 2 gün İhsaniye Stadı’nda çalışacak olan Gölcükspor, Salı ve Çarşamba Yuvacık’ta kros yapacak ve krosların ardından çalışmalar İhsaniye’de devam edecek.

10 NUMARA POZİSYONU İÇİN TRANSFER

Şimşeklerin kampı 1-17 Ağustos tarihleri arasında Afyon Oruçooğlu Otel’de olacak ve burada en az 3 hazırlık maçı oynanacak. Transferi kapatmayan Gölcükspor bugün Onur Özcan ile görüşecek. Transfer gerçekleşmezse Çubuklu’nun istediği 3 stoper ile temas kurulacak. Öte yandan takımdan ayrılan Sedat Cengiz’in yerine 10 numara pozisyonu için bir görüşmeye bir futbolcu gelecek.

GÖLCÜKSPOR 2018-2019 KAFİLESİ

TEKNİK KADRO

Kayhan Çubuklu

Mustafa Sert

Varol Özhan

İÇ TRANSFERLER

İlyas Türengül

Selim Dedekoç

Erdem Güner Korkmaz

İbrahim Demirer

Hüseyin Arslan

Furkan Özyapı

Atakan Utku

Aziz Mirza Kılıç

Ferhat Araz

DIŞ TRANSFERLER

Kadir Gezer – Orhangazi

Okan Karabulut – Karacabey Birlik

Batuhan Işık – Tirespor

Ali Mert Işık – Bursaspor

Volkan Kesim – Doğantepe

Batuhan Boyoğlu – Körfez Spor

Sercan Sevinç – Bingöl

İsmail Yüksek - Bursa Yıldırım

Yusuf Tursun – İstanbul Bafraspor

Berkay Yıldız – Bursaspor

Volkan Depe – Bursaspor