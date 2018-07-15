Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:14 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:15 TSİ )

Yeni Türkiye’nin güçlü kadınlarına hizmet

Kocaeli’nin en hızlı gelişen ilçesi Başiskele’de birbirinden donanımlı spor kompleksleri, gençlik merkezleri, halı sahalar, kapalı spor salonları, basketbol, futbol sahaları gençlerinin hizmetine sunuluyor. Bunun yanında bayanlara yönelik yapılan spor alanlarının sayısı da ilçede giderek artıyor.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz halkın spor yaparak sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için ilçeye ücretsiz bay bayan kapalı gençlik ve spor merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Gençlerin boş vakitlerini sağlıklı bir şekilde geçirmelerine, ayrıca ev hanımı ve çalışan bayanlarında spor yapabilmelerine olanak sağlayan spor merkezlerinin sayısını arttıran Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, büyük Türkiye’nin güçlü gençliğine hizmet ediyor.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışma gerçekleştiren Başiskele Belediyesi bay ve bayanlara yönelik ayrı yaptığı kapalı spor merkezleri ile özellikle ev hanımlarının ve gençlerin takdirini alıyor. Açıldıkları günden bugüne mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği, hem spor hem dayanışmanın yaşandığı gençlik ve spor merkezlerinin yenileri yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi üzerinde gençlere yönelik gençlik ve spor merkezi, yine aynı mahallede Zeytin Sokak üzerinde bayanlara yönelik Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi, Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak üzerinde erkeklere yönelik gençlik ve spor merkezi ile Yeniköy Merkez Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan iş merkezinde bayanlara yönelik spor merkezi yapımı devam ediyor.

Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokak’ta bulunan erkeklere yönelik yapılan gençlik ve spor merkezi ise açılışa hazırlanıyor.

Bugün 15:14 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tek istedikleri insan gibi yaşamak ! mask
Tek istedikleri insan gibi yaşamak !
Simite zam geldi! mask
Simite zam geldi!
Dikkat! Meteoroloji uyardı mask
Dikkat! Meteoroloji uyardı
Kandıra yolu bilmecesi mask
Kandıra yolu bilmecesi
Nüfusta yeni dönem mask
Nüfusta yeni dönem
Mezuniyet töreninde evlenme teklifi mask
Mezuniyet töreninde evlenme teklifi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor
Halkevinde korkunç intihar girişimi! mask
Halkevinde korkunç intihar girişimi!
Başından silahla vurulmuş halde bulundu mask
Başından silahla vurulmuş halde bulundu

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL