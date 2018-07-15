Ford Otosan Yeniköy fabrikasında Temmuz ayı içinde 3 gün kaynak, boyahane ve montaj bölümlerinde üretim yapılmayacağı belirtildi. Duruşun gerekçesinin yurt dışından ithal edilen şanzıman eksikliği olduğu ifade edildi. Buna göre fabrikada 16, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde kaynak, boyahane ve montaj bölümlerinde üretim yapılmayacak.
Bugün 15:38 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:40 TSİ )
Ford üretimi durdurdu
Kocaeli'de kurulu Ford Otosan'da yurt dışından ithal edilen şanzıman eksikliği nedeniyle 3 gün üretimin duracağı bildirildi.
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Bugün 15:38 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz