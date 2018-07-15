Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:40 TSİ )

Ford üretimi durdurdu

Kocaeli'de kurulu Ford Otosan'da yurt dışından ithal edilen şanzıman eksikliği nedeniyle 3 gün üretimin duracağı bildirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ford Otosan Yeniköy fabrikasında Temmuz ayı içinde 3 gün kaynak, boyahane ve montaj bölümlerinde üretim yapılmayacağı belirtildi. Duruşun gerekçesinin yurt dışından ithal edilen şanzıman eksikliği olduğu ifade edildi. Buna göre fabrikada 16, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde kaynak, boyahane ve montaj bölümlerinde üretim yapılmayacak.

Bugün 15:38 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor mask
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor
Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu mask
Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu
Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat! mask
Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat!
Milyonlarca memura 3 ayrı zam... mask
Milyonlarca memura 3 ayrı zam...
İş bulamayanlar bu haberi okumalı!   mask
İş bulamayanlar bu haberi okumalı!  
Dolar yeni kabine ile hareketlendi mask
Dolar yeni kabine ile hareketlendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor
Halkevinde korkunç intihar girişimi! mask
Halkevinde korkunç intihar girişimi!
Başından silahla vurulmuş halde bulundu mask
Başından silahla vurulmuş halde bulundu

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL