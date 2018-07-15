Ford üretimi durdurdu

Ford Otosan Yeniköy fabrikasında Temmuz ayı içinde 3 gün kaynak, boyahane ve montaj bölümlerinde üretim yapılmayacağı belirtildi. Duruşun gerekçesinin yurt dışından ithal edilen şanzıman eksikliği olduğu ifade edildi. Buna göre fabrikada 16, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde kaynak, boyahane ve montaj bölümlerinde üretim yapılmayacak.