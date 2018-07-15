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Karamürsel’de 15 Temmuz resim sergisi

Karamürsel’de, ‘15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik’ temalı resim sergisi açıldı. 25 adet fotoğrafın yer aldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere, düzenlenen törenin ardından ödülleri verildi

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün, 15 Temmuz 2016’da kalkıştı hain darbe girişimi, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşlara hatırlatılıyor. Buna istinaden önceki günlerde Karamürsel’de ‘15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik’ temalı resim sergisi açıldı.

 

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi çay bahçesinde düzenlenen resim sergisine; İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. 

 

İKİ GÜN SERGİLENECEK

 

Sergi bünyesinde ayrıca 15 Temmuz şehitleri anısına okullar arası düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren 25 öğrenciye törenle ödülleri verildi. Açılışı gerçekleştirilen, ‘15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik’ temalı 25 adet fotoğraflı sergi, iki gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.

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