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Doğan, Yalı Evleri’ni çok beğendi

Gölcük Belediyesi tarafından yaptırılan Değirmendere Yalı Evleri projesini yerinde gören ve çok beğendiğini dile getiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mevkidaşı Mehmet Ellibeş’i kutladı

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Gölcük Belediyesi’nin kültür ve sanat projeleri kapsamında hayata geçirdiği Yalı Evleri bölge ve çevre halkından büyük ilgi çekmeye devam ediyor. İçerisinde seramik ve ahşap müzesi, butik otel, restoran ve kafe bulunan Yalı Evleri projesinin önemli bir ziyaretçisi daha vardı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yalı Evleri’ni gezdi ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile bir araya geldi.

 

PROJEYİ ÇOK BEĞENDİ

Projeyi çok beğenen Doğan’a ilçede devam eden tarih koridoru çalışmaları hakkında bilgiler veren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, kentlerin kültürel ve sanatsal projelerinin Kocaeli genelinde büyük öneminden bahsetti, Gölcük’ün de bu noktada gelişim gösterdiğini anlattı.

 

DOĞAN’A YATIRIMLARI ANLATTI

Başkan Ellibeş, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Başkanımıza ilçemizde yaptığımız yatırımları anlattık. Kendisi İzmit’in gelişimi istikametinde mührünü vurmuş en başarılı belediye başkanlarındandır. Birlikte fikir alışverişinde bulunarak iki komşu ilçenin yatırım ve projelerini masaya yatırdık” dedi.

 

DOĞAN, ELLİBEŞ’İ KUTLADI

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da, Gölcük Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla sürekli değişim ve dönüşümü yaşadığını ifade ederek, özellikle bir tarih projesi olan Yalı Evleri’ni çok beğendiğini dile getirdi. Doğan, Başkan Ellibeş’i yaptığı çalışmaları dolayısıyla kutladı.

 

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