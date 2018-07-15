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Bugün 16:05 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:07 TSİ )

AKP’li gençlere seçim teşekkürü

AKP teşkilatlarının, 24 Haziran Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri sonrasında teşkilatlara yönelik teşekkür programları devam ediyor.

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Son olarak partinin Körfez İlçe Gençlik Kolları yönetimi, önceki gün Yeniyalı Mahallesi’nden gençlerle bir araya geldi. İlçe gençlik kolları başkanı Doğan Orak, mahalleli gençlere seçim sürecinde ve gününde yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Orak, “Yeniyalı Mahallesi’nde partimizin büyük bir başarı elde etmesinde gençlerimizin emeği büyüktür. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

 

Bugün 16:05 TSİ - Siyaset

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