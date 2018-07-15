AKP’li gençlere seçim teşekkürü

Son olarak partinin Körfez İlçe Gençlik Kolları yönetimi, önceki gün Yeniyalı Mahallesi’nden gençlerle bir araya geldi. İlçe gençlik kolları başkanı Doğan Orak, mahalleli gençlere seçim sürecinde ve gününde yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Orak, “Yeniyalı Mahallesi’nde partimizin büyük bir başarı elde etmesinde gençlerimizin emeği büyüktür. Hepinize teşekkür ederim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz