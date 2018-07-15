Otobüs güzergahları değişti

İzmit Yenituran- Acısu- Merkez Bankası güzergahında yapılacak olan altyapı çalışmaları nedeniyle, toplu taşıma araçlarının bölgede sorun yaşamamaları için alternatif güzergâhlar belirlendi. Yeni güzergâhlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren kullanılmaya başlanacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂH

Yapılan düzenlemeye göre toplu taşıma araçları Hafta içi ve Cumartesi günleri; İnönü Caddesi- YenituranKolordu-Orduevi güzergahlarını kullanacak. Toplu taşıma araçları Pazar günleri ise İnönü Caddesi- Cumhuriyet Parkı- Alemdar Caddesi- Kuzey yan yol güzergâhlarını kullanacak.