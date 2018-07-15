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Hyundai Assan’ın ziyaretçileri bitmiyor

Üretimdeki ve modellerindeki kalitesiyle Türk otomotiv endüstrisinin yükselen yıldızı haline gelen Hyundai Assan’ın, İzmit’teki fabrikasını bu yıl 2 bin 500’den fazla kişi ziyaret etti

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İzmit’te ürettiği i10 ve i20 modelleriyle otomotiv endüstrisine ve ekonomisine önemli katkılarda bulunan Hyundai Assan, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Üretimdeki kalitesini ve tüm süreçleri ziyaretçileriyle ücretsiz olarak paylaşan Hyundai Assan, gezi taleplerini geciktirmeden karşılıyor ve yarım gün süren etkinliklerle gerçekleştirmiş oluyor.

TÜM BİLGİLER VERİLİYOR

Öğrencilerin mesleki gelişmelerinde de önemli bir rol oynayan bu ziyaretler esnasında, i10 ve i20 modellerinin A’dan Z’ye üretim sürecine tanık olunurken aynı zamanda tüm işleyiş hakkında da detaylı bilgiler veriliyor. Yılın ilk yarısında 2 bin 500’den fazla ziyaretçiyi ağırlayan Hyundai Assan, üst düzey yönetimiyle de bu gezilere katılım gösteriyor. 

“SADECE FABRİKA DEĞİL!”

Hemen hemen tüm ziyaretçilerle bir araya gelerek fabrika gezisi, üretim süreçleri ve modeller hakkındaki görüşleri dinleyen Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon, “Burası sadece otomobil ürettiğimiz bir tesis değil. Burada hem gereksinimleri karşılayan kaliteli araçlar üretiyor hem de ülke ekonomisine ve tüm sektöre katkıda bulunuyoruz” dedi. 

“ÜRETİMİ GÖRÜYORLAR

Fabrikalarının ziyaret için gelen ve staj yaparak geleceğe yatırım yapan öğrenciler için de bir okul görevi gördüğünü dile getiren Yoon, “Aynı zamanda aileler, fan kulüpler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler de fabrikamızı ziyaret ederek üretim aşamalarına tanık oluyorlar. Misafirlerimizle bir araya gelmekten ve onlarla üretim kalitemizi paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

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