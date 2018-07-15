15 Temmuz unutulmadı

15 Temmuz hain darbe girişimi ikinci yıl dönümünde unutulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen on binlerce vatandaşın katılımıyla Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen programla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin hatırları yeniden canlandı. Saat 20:00’da başlayan etkinlikler sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederek vatandaşlar tarafından temsili olarak demokrasi nöbeti tutuldu.

YOĞUN KATILIM

Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, EDOK Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Aslan, İlçe Belediye Başkanları, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, STK temsilcileri gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ

Programda ilk olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “15 Temmuz gecesinde canını Allah için, namus için, vatanımız için canını seve seve feda eden şehitlerimizi minnetle anıyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Biz bunu tarih boyunca hep yaşadık. Malazgirt’de yaşadık, Kosova’da yaşadık her cephede yaşadık. Su uyur düşman uyumaz. Bir daha 15 Temmuz’u yaşamamak için kardeşliğimiz önemli. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, adalete olan bağlılığımız namusumuz kadar değerlidir. Düşman yeni yeni tuzaklar kurabilir. Bunun tek ilacı güçlü olacağız, bir olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Gençlerimizi o ruhla yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Konuşmalarına devam eden Karaosmanoğlu, “Özellikle bu ülke için namlunun önüne geçen şehit kardeşlerimizi örnek alacağız. Ömer Halis Demir ile şahlanan şehitlerimizi unutmayacağız. Evlatlarımıza onları örnek göstereceğiz. Türkiye emin adımlarla, inançla, azimle yürümeye devam edecek. 15 Temmuz’da bizim en büyük şansımız güçlü bir Liderimizin olması. Her zaman halktan yana olan bir Liderin etrafında birleşmemizle 15 Temmuz’u büyük ölçüde defettik. Onların uzantılarını da fark edeceğiz. Çünkü bütün dünyanın gözü bizde. Bize diz çöktürmek istiyorlar ama çökmeyeceğiz. Türk halkı her şeyin en güzeline layık. Başkaları kıskansa da biz yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ BÜYÜKLÜĞÜNÜ ORTAYA KOYDU

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Büyük milletler büyüklüklerini zor zamanlarda ortaya koyarlar. Zor sınavlar milletlerin kaç ayar olduğunu gösterir. İşte 15 Temmuz’da bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu ortaya koyan bir gece oldu. Ben de o gün Milli Savunma Bakanı’ydım. Maalesef haber alır almaz anladık ki bu FETÖ’nün darbe girişimi. Hemen bu darbeyi püskürtmenin çalışmalarına başladık. Siz milletimizin desteği, Rabbimizin yardımıyla atlattık. Akşamın ilk ışıklarıyla hainler darbeye kalkıştı. Zannettiler ki bu millet darbeyi kabul edecek. Ama işin böyle olmadığı Cumhurbaşkanımızın milletimizi alanlara çağırmasıyla ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Konuşmalarına devam eden Işık, “Bu hainler nasıl sert bir kayaya tosladıklarını gecenin ilk saatlerinde anladılar. O gece millet bir bütün olarak darbecilere karşı koymayı bildi. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlerle ne kadar övünsek azdır. Allah hepinizden razı olsun. O gece 251 kişi şehit oldu. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimiz vatanı için, milleti için Hakka yürüdüler. Onların hakkını ödeyemeyiz. 2 bin 193 gazimiz var. Rabbim acil şifalar versin onlara. 15 Temmuz, Türk milletinin dünyaya ders verdiği tarihi bir gün oldu. Bu sebepten 15 Temmuz demokrasi tarihimizde altın bir sayfadır. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

TÜRK MİLLETİ İZİN VERMEDİ

Son olarak kürsüye gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “15 Temmuz gecesi Türkiye’de hain bir darbe teşebbüsü yapılmak istendi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası egemenliğin millete ait olduğunu söyler. O gece buna karşı koymak istediler. Ancak buna Türk milleti izin vermedi. Tüm Türkiye’de milletimiz darbe girişime karşı koydu. Bu mücadelede özellikle canı pahasına ortaya çıkan kahraman evlatları şehit verdik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Böylesine önemli bir başarıya imza atan halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

HAFIZLARDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ

Yapılan konuşmaların ardından sahne önünde kurulan dev platformda Türkiye’nin 81 ilinden gelen 251 hafız bembeyaz kıyafetleriyle içerisinde Türkiye haritasıyla birlikte hilal ve yıldızın olduğu görsel bir şölen gerçekleştirdi. Hafızlar gösterinin sonunda büyük alkış aldı.

DUALAR EDİLDİ

Programın devamında 251 hafız tarafından hatim edilen Yasin-i Şerifler okunarak 15 Temmuz ve tüm şehitler için dualar edildi. Gece boyunca edilen dualarla birlikte teröre kurban verilen asker, polis ve sivil şehitler anıldı.

ŞİİR VE KONSER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programın devamında sahneye kurulan LED ekranlarda 15 Temmuz’u anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Program dahilinde Dursun Ali Erzincanlı’nın okuduğu şiirlerle gecenin ruhani iklimi zenginleşti. Gecenin devamında ise Arslanbek Sultanbekov, Halil Necipoğlu, Ömer Karaoğlu ve Grup Tillo ise günün anlamına ve ruhani atmosferine uygun konserler verdi.

SABAH NAMAZIYLA BİRLİKTE SON BULDU

Sabaha kadar devam 15 Temmuz programında vatandaşlara gece boyu ikramlarda bulunurken sabaha kadar nöbet tutan vatandaşlar hep birlikte sabah namazının kılınmasıyla birlikte alandan ayrıldı. Ahmet HAZER