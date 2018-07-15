Ay ile yıldız buluştu

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe gişiminin ikinci yıl dönümünde Kocaeli'de gökyüzünde ayın hilal şeklini alması ve yanına gelen yıldızın görüntüsü güzel görüntüler yaşanmasına neden oldu. Hilal ve yıldızın yan yana gelmesi Türk Bayrağını simgeledi. Akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntü Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen 15 Temmuz etkinliklerine renk kattı. Ahmet HAZER