15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe gişiminin ikinci yıl dönümünde Kocaeli'de gökyüzünde ayın hilal şeklini alması ve yanına gelen yıldızın görüntüsü güzel görüntüler yaşanmasına neden oldu. Hilal ve yıldızın yan yana gelmesi Türk Bayrağını simgeledi. Akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntü Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen 15 Temmuz etkinliklerine renk kattı. Ahmet HAZER
Dün 23:45 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 23:52 TSİ )
Ay ile yıldız buluştu
Kocaeli'de gökyüzünde ayın hilal halini alması ve yıldızla yan yana gelmesi Türk Bayrağını simgeledi.
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Dün 23:45 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz