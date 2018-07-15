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Dün 23:45 TSİ- Gündem ( G : Dün 23:52 TSİ )

Ay ile yıldız buluştu

Kocaeli'de gökyüzünde ayın hilal halini alması ve yıldızla yan yana gelmesi Türk Bayrağını simgeledi.

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15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe gişiminin ikinci yıl dönümünde Kocaeli'de gökyüzünde ayın hilal şeklini alması ve yanına gelen yıldızın görüntüsü güzel görüntüler yaşanmasına neden oldu. Hilal ve yıldızın yan yana gelmesi Türk Bayrağını simgeledi. Akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntü Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen 15 Temmuz etkinliklerine renk kattı. Ahmet HAZER

Dün 23:45 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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