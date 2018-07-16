Şehit Halisdemir'in babasından duygulu konuşma

15 Temmuz hain darbe girişiminde kilit bir rol üstlenerek darbecilerin planlarını suya düşüren Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, Gebze'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı. Programın başlangıcında 15 Temmuz Destanı Resim Sergisi'nin açılışına katılan Hasan Hüseyin Halisdemir ve Soner Halisdemir, kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Hasan Hüseyin Halisdemir yaptığı konuşmada, "15 Temmuz geçeli 2 yıl oldu. Bütün Türkiye'yi dolaşmak istedim ve şimdi de sizlerin karşısındayım. 15 Temmuz geçtikten sonra bütün Türk milleti bizleri yalnız bırakmadılar. Tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bu değerli millete, bu değerli annelere güveniyorum. Bize bu kadar Ömerler verdiği için yüce Rabbime şükrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben devletimize güveniyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Allah'ım bize bir daha böyle bir gün göstermesin inşallah. Bu gençlerimiz bir daha böyle bir duruma girmesin" dedi.

Soner Halisdemir ise, "Çanakkale'de Başkomutanımız 57. Alay'a, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyor. Bu emrin üzerine dedelerimiz, atalarımız süngü takıp ölmeye gidiyor. 15 Temmuz'da aziz şehidimiz Ömer Halisdemir'e, Zekai Aksakallı komutanı diyor ki, 'Ömer oğlum, sana son bir görev veriyorum. Yolun sonunda şehadetlik var. Biliyorsun, seninle 20 yıllık bir hukukumuz var. Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Hakkını helal et' diyor. 'Emredersin komutanım. Helal olsun. Sen de helal et komutanım' diyor. Ondan sonra haini karargaha girmeden alnının ortasından indiriyor" diye konuştu.