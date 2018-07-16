Telefoncuyu iş yerinde sopalarla dövdüler

Darıca'nın Zincirlikuyu Mahallesi Tuzla Caddesi'nde cep telefonu dükkanı işleten Burhan Kavak'a, 2 Temmuz günü iş yerine gelen kişiler, ellerindeki sopalarla saldırdı. Kavak dövülürken, çevredekiler de iş yerine gelerek, saldırganlara engel olmaya çalıştı. Aldığı darbelerle yaralanan Kavak, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sopalı saldırganların Kavak'ı dövdüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

'SENİ YAŞATMAYACAĞIZ' DEMİŞLER

Kendisine saldıran kişiler tarafından tehdit edildiğini öne süren Burhan Kavak, "Bunlar daha önce benim iş yerimi soymuşlardı. Şikayetçi olduğum için bana kızgındılar. Olayın olduğu günün sabahı telefon satmak için geldiler. Ben almayacağımı söyledim ve almadım. Öğlen tekrar geldiler ben yine alamayacağımı söyledim. 'Bu senin üçüncü hatan oldu, sen artık bittin. Seni yaşatmayacağız burada' dediler. Bu olayın ardından yaklaşık 10 dakika sonra dükkanıma geldiler ve beni sopalarla darbettiler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Serbest kalmışlar, şu anda beni tehdit ediyorlar" dedi.