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Real işçilerine polis müdahalesi

Yaklaşık 1 yıldır haklarını almak için uğraşan, son olarak önceki gün İstanbul’da eylem gerçekleştiren Real işçilerine, polis çok sert müdahalede bulundu. Olaylar sonrası 3 işçi gözaltına alındı.

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Haklarını almak adına yaklaşık 1 yıldır çeşitli eylemler gerçekleştiren Real Market ve Uyum işçileri, dün firmanın, İstanbul Meydan AVM Migros ve Media Markt Mağazaları’nın önünde toplandı. Yaklaşık 50 kişilik grup, ellerinde pankartlarla haklarını istediklerini yeniden ifade etmek istedi.

3 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Saat 15.30 sularında AVM önünde bir araya gelen işçilere, polis kalkan oluşturdu. Yapılan eylemin izinsiz olduğunu söyleyen polis ekipleri, grubun dağılmasını istedi. Haklarını aramak için geldiklerini ifade eden işçiler ise dağılmamakta diretince, polis müdahalesi başladı. Oldukça sert bir tutun gösteren emniyet güçleri, job ve gaz kullanarak grubu dağıtmak istedi. Yaşananlar sonrası Şenol A., Orhan B. ile Serkan K. gözaltına alındı.

KOCAELİ’NDEN KATILIM YOK

İlimizde de Haldız Grup tarafından alınarak kapısına kilit vurulan Real AVM’nin çalışanları, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle İzmit’te birçok eylemde bulunmuştu. Uzun süre kent ve ülke gündeminden düşmeyen işçilere, DİSK’e bağlı Nakliyat- İş Sendikası destek çıkarak, mağduriyet yaşayanların sonuna kadar arkasında olduğunu açıklamıştı. Önceki gün İstanbul’da yaşanan eyleme ise, Kocaeli’nden hiçbir işçinin katılmadığı sendika görevlileri tarafından ifade edildi. Artun Umur ELMASER

 

 

Bugün 10:19 TSİ - Asayiş

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