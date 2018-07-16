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Misafir olarak geldiği evde intihar etti

Kız kardeşine misafir olarak gelen 39 yaşındaki kadın, kendini 5. kattan atarak intihar etti

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Edinilen bilgilere göre, Değirmendere Topçular Mahallesi Fırtına Sitesi'nde ikamet eden kız kardeşine misar olarak gelen 39 yaşındaki M. T., bir  dolandırıcıya yüklü miktarda para kaptırması nedeniyle bunalıma girdi. Sabah saat 08:00 sularında uyanan M.T., 5. katta bulunan evinden kendini boşluğa bırakarak intihar etti. 

Olayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar eden M. T. isimli  kadını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın  kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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