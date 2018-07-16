Gölcük Değirmendere’de esnaflık bir yapan bir babanın oğlu olan Ömer Ankara’dan 13 Temmuz’dan bu yana haber alınamıyor. Oğullarının eve gelmemesi ve ulaşılamaması üzerine durumu polise bildiren aile her yerde oğullarını arıyor. Ömer Ankara’yı görenlerin 0542 497 21 66 nolu telefonla irtibata geçmeleri ya da durumu polise bildirmeleri istendi.
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Ömer Ankara 2 gündür kayıp!
Değrmendere’de oturan Ömer Ankara'dan 2 gündür haber alınamıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz