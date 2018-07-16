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Son bir haftanın uyuşturucu bilançocu açıklandı

Kocaeli’de son bir haftada jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 5 kilo 350 gram eroin ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 kilo 350 gram eroin, 320 gr esrar, bin 137 kök hint keneviri, 47 adet exstasy hap ve 64 mg metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bugün 10:48 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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