Son bir haftanın uyuşturucu bilançocu açıklandı

Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 kilo 350 gram eroin, 320 gr esrar, bin 137 kök hint keneviri, 47 adet exstasy hap ve 64 mg metamfetamin maddesi ele geçirildi.