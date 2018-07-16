İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 9,6 oldu. Böylece işsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi.

İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre ise 0,5 puan azaldı.

Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 16,9'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0,9 puan azalarak yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.