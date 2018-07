300 kişi hayatlarını onlara borçlu

KOSKEM ekipleri İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altın Kemer, Ereğli, Darıca Bayramoğlu Halk, Darıca Bayramoğlu Kadınlar plajı ve Karadeniz sahillerinde ise Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı olmak üzere 10 plajda görev yapıyor. Yaklaşık 200 kişiden oluşan KOSKEM ekipleri bu yaz sezonunda 300'e yakın kişiye müdahale ederek boğulmaktan kurtardı. Kurulduğu günden bu yana toplam 7 bin 441 kişiyi kurtaran ekipler, geçen yaz sezonunda ise bin 230 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kandıra'nın Cebeci sahilinde ise yeni gönüllülere cankurtaranlık eğitimi de veriliyor. Her plajda istasyonlar arasında koordine sağlayan bir sahil sorumlusu bulunurken, plajlar arası sorumluluk ise KOSKEM tarafından kurulan komuta merkezinden sağlanıyor. Kandıra'nın Cebeci sahilinde bulunan 5 istasyondan her biri günde 85 ile 90 arasında kişiye müdahale ederek boğulmasını engelliyor. İstasyonlardaki cankurtaranlar denizden bir an bile gözlerini ayırmıyor. Dürbünle sürekli izleme yapılırken, suda tehlikeli hareketler yapanlar ve belirtilen sınırların dışına çıkanlar megafonlarla uyarılıyor. KOSKEM ekipleri tarafından aynı zamanda 12 adet deniz motosikleti kullanılıyor. Bunlardan 4 adedi Karadeniz'in dalgalı koşullarına göre özel üretilen yapıya sahip. Bu özel üretim deniz motosikletleri güçlü dalgalarda dahi devrilmiyor. Türkiye'de sadece KOSKEM tarafından kullanılan bu deniz motosikletleri aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor.

Yetkililer plajlarda en fazla müdahale edilen olayların ise kayıp çocuk vakaları olduğunu belirtti. Ailelerden bu konuda dikkatli davranmalarını isteyen KOSKEM yetkilileri, hafta sonları ortalama 50 kayıp çocuk vakası ile ilgilendiklerini belirtiyor. Plajdaki şemsiyelerin neredeyse tümünün aynı renk ve şekilde olması sebebiyle çocukların ailelerini kaybettiğini belirten yetkililer, ailelerden gözlerini çocuklarından ayırmamalarını istedi.

Kandıra Cebeci Plajı'nda gönüllü cankurtaran olarak görev yapan 23 yaşındaki Emirhan Yıldız, "KOSKEM'e katılmayı çok istiyordum. 3 sene önce başvurdum. Sağ olsunlar aldılar beni. 3 yıldır can kurtarıyoruz. Buradaki yoğunluk havanın ve denizin durumuna göre değişiyor. Bazen akıntılar, bazen de aşırı dalgalar oluyor. Hava güzel olmasına rağmen akıntılar devam ediyor. Ona göre biz de istasyonlarımızı ve elemanlarımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Burada gözümüz hep suda oluyor. Boğulan insanları gördüğümüzde ya batıp çıkıyor, ya da diğer vatandaşlar bize işaret ediyorlar. Biz de ekipmanlarımız ile buradan çıkıp, jet-ski ekibine de anons geçerek kurtarmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu iş güzel bir iş, ben gönüllü olduğum için de çok memnunum. Para almama da gerek yok. Burada kurtardığım canlar, aldığım dualar bana yetiyor" dedi.

Kocaeli Yüzme Kulübü'nden KOSKEM'e gönüllü olarak katılan Sezer Tazegül ise "Kocaeli Yüzme Kulübü sayesinde ben de bu sene katıldım. Burada çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar edindik. Burada yüzme konusunda bildiklerime bir şeyler daha ekliyorum. Aynı zamanda cankurtaranlığı da öğrenmiş oluyorum. Yüzme konusunda aldığım eğitimi de burada gösterme fırsatı buluyorum" diye konuştu.