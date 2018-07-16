Özel Kocaeli Hastanesi’nde 18’inci yıla özel kampanya

18 Ekim 2002 yılında Dündar Rorf İş Merkezinde Merkez Polikliniği ile sağlık sektörüne giren, 2011 yılından sonra Kocaeli Tıp Merkezi unvanını alarak büyümeye devam eden ve son olarak 16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Başiskele Yeniköy’de 24 saat çocuk doktoru farkı ile Özel Kocaeli Hastanesi olarak ikinci bir adreste hizmet vermeye başladı. Yaşar Ellialtı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği hastanenin yönetim kurulunda ise Prof. Dr.Eray Çalışkan, Opr. Dr. İnci Çavuşoğlu, Uzm. Dr. Yusuf Yazıcıoğlu yer alıyor.

24 SAAT KESİNTİSİZ ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

Resmi açılış töreninin önümüzdeki aylarda gerçekleşeceği Özel Kocaeli Hastanesi’nde gerçekleşen basın toplantısında Kocaeli halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Özel Kocaeli Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ellialtı, “2011 yılında 36 kişilik bir ekiple yola çıktık. Bugün ise 360 kişilik kadromuzla Kocaeli halkına hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Başarımızın arkasında Kocaeli halkının gücü var diyerek sözlerine devam eden Ellialtı,”Yapılan anketlerde hastalarımızın memnuniyet oranı yüzde 90’ı buluyor. Kocaeli için önemli bir şifa merkezi olduk. 16 Temmuz 2018 tarihi itibari ile sağlık sektöründeki yeni atılımlarımıza Özel Kocaeli Hastanesi olarak bir yenisini daha ekledik. Bu teşebbüsümüzü yaparken ihtiyaç duyulan bir lokalizasyonu ve hizmet çeşitliliğini ön plana çıkarmayı amaçladık. Bu ilkeden hareketle bölgenin özellikle mesai saatleri dışında çocuk hastalıkları uzmanına ulaşmasındaki zorluğu dikkate alarak başlangıçtan itibaren 24 saat kesintisiz çocuk hastalıkları uzmanı bulundurarak hizmetimize başladık” ifadelerini kullandı

BİN KİŞİLİK POLİKLİNİK KAPASİTESİ

Yatırım bedeli 20 milyon TL’yi aşan Özel Kocaeli Hastanesi’nin Bin kişilik poliklinik kapasitesi bulunuyor. Başiskele Yeniköy’de 7500 m²’de alanda 5 katlı binası, 24 saat acil, 4 ameliyathane, 2 doğumhane salonu, 21 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 19 genel yoğun bakım yatağı, tek kişilik ve süit odalardan oluşan 35 yatak dağılımı ile toplamda 75 yatak kapasitesi, 21 branş, 32 hekim, 300 kişilik personeli ile hizmet vermeye başladı. Devlet memurları, emekli sandığı çalışanları, Bağ-kur ve SGK ile anlaşmalarını tamamlayan hastane, tüm sosyal güvenlik kuruluşları mensuplarına, özel sağlık sigortası kurum anlaşmaları ile hastalarına hizmet vermeye devam edecek.

ÖZEL KOCAELİ HASTANESİ HİZMETLERİ

Acil Servis,Ağız ve Diş Sağlığı,Anestezi ve Reanimasyon,Beslenme ve Diyet,Beyin ve Sinir Cerrahisi,Cildiye,Çocuk Sağlığı Hastalıkları,Dahiliye,Enfeksiyon Hastalıkları,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,Genel Cerrahi,Göz Hastalıkları,Kadın Hastalıkları ve Doğum,Kardiyoloji,Kulak-Burun-Boğaz,Nöroloji,Ortopedi ve Travmatoloji,Plastik ve Rekonstrüktif,Cerrahi,Radyoloji,Psikiyatri,Üroloji,Yeni Doğan Yoğun Bakım,Yoğun Bakım,24 Saat Çocuk Hastalıkları Uzmanı.