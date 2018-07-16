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Motosikletli kurtarıcılar kayalıklarda afetlere hazırlandı

MOTORİZE Arama Kurtarma Derneği (MOKUD) ekipleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda eğitim çalışması yaptı.

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 MOKUD Başkanı Erkan Çekiç motosikletlerle araçların ulaşamadığı yerlere daha kolay ulaştıklarını belirterek, "Amacımız araçların ulaşamadığı yerlere daha çabuk ulaşıp, neye ihtiyaç var diye bakmak. Sağlık ekibi gibi, ilaç gibi ihtiyaçları belirlemek, orada ki yaralıların durumunu bildirmek gibi işler yapıyoruz. İlk önce biz olay yerine varıyoruz, bildiriyoruz, ona göre ekip geliyor" dedi.

MOKUD ekipleri Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda hafta sonu eğitim kampı yaptı. Teorik eğitimlerin yanında tatbikat da gerçekleştiren ekipler, ilkyardım, gece tatbikatı, yaralı tahliyesi, kaya tırmanışı ve kayadan yaralı kurtarma eğitimleri aldı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı eğitimler sırasında bir kişi de kurtarıldı. 1,5 kilometre mesafede kayalarda ayağı burkularak mahsur kalan bir kişiyi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olaylara en hızlı şekilde ulaşabilen ekip olan Motorize Arama Kurtarma ekipleri, afet anlarında lojistik destek ve yaralılara ilk müdahale görevlerini yapıyor.

MOKUD Başkanı Erkan Çekiç, "Biz 2011 yılında 30 arkadaş bu işe gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerinde eğitim almaya başladık. 2018 yılına kadar 30- 35 kadar ciddi olaylara katıldık. 2018 yılında dernek olmaya karar verdik. Dernek olduktan sonra hocalarımızla, eğitmenlerimizle bir araya geliyoruz. Bilgilerimizi tazeliyoruz. Kanyon yürüyüşünde ciddi bir olayla karşılaştık. Bir vatandaşımızın ayağı burkulmuştu, gelemiyordu. Sedyeyle onu buraya getirip ambulansa teslim ettik. Biz motosiklet üzerine kurulmuş bir ekibiz. 15 Temmuz gecesi de köprüde ve yoğunluk olan bölgelerde yaralı tahliyelerimiz oldu. Motosikletler araçların ulaşamadığı yerlere daha çabuk ulaşıyor. Bizim esas kuruluş amacımız araçların ulaşamadığı yerlere daha çabuk ulaşıp, neye ihtiyaç var diye bakmak. Sağlık ekibi gibi, ilaç gibi ihtiyaçları belirlemek, orada ki yaralıların durumunu bildirmek gibi işler yapıyoruz. İlk önce biz olay yerine varıyoruz, bildiriyoruz, ona göre ekip geliyor. Aynı zamanda da bu eğitimleri alıyoruz ki, olay yerine gittiğimiz zaman yaralıya sağlık ekipleri gelene kadar biz müdahaleyi yapıyoruz, sağlık ekiplerine direk teslim ediyoruz" dedi.

Dernek eğitmeni Kenan Sarı ise "Ekip oluşumu yaptıktan sonra, kendi sakladığımız bir yaralıyı bulma çalışması yaptık. Onu tamamladıktan sonra dönerken kanyonda bir vakayla karılaştık. Bir vatandaşımızın ayağı burkulmuş. Her kanyon yürüyüşünden sonra temizleye temizleye, arkada kimse bırakmadan geliriz. Vatandaşımızın tahliyesini yaptık. Böylece tatbikatımız gerçek oldu. Biz önce 30 kişiyle başladık. Motorcuların ne kadar faydalı olduğunu gördük, enkaz bölgesinde bunun farkına vardık. Biz bu konuda motorcularımızı eğitmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 30 yıllık birikimimizi motorcuların üzerinde denedikçe çok başarılı olduklarını gördük" diye konuştu.

Bugün 12:29 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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