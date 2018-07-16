Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, imar planında akaryakıt ve LPG istasyonu olarak ayrılan Durhasan Mahallesi 806 Ada’daki yer 1 Ağustos’ta ihaleyle satılacak. 2 bin 460 metrekarelik alan ve 3 milyon 198 bin lira muhammen bedelle satışa çıkartılan yerle ilgilenenlerin 31 Temmuz Salı saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi.
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Belediyeden satılık akaryakıt istasyon yeri
İzmit Belediyesi, akaryakıt istasyon yerini satılığa çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz