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Belediyeden satılık akaryakıt istasyon yeri

İzmit Belediyesi, akaryakıt istasyon yerini satılığa çıkardı.

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Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, imar planında akaryakıt ve LPG istasyonu olarak ayrılan Durhasan Mahallesi 806 Ada’daki yer 1 Ağustos’ta ihaleyle satılacak. 2 bin 460 metrekarelik alan ve 3 milyon 198 bin lira muhammen bedelle satışa çıkartılan yerle ilgilenenlerin 31 Temmuz Salı saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi.

Bugün 12:32 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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