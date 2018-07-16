Belediyeden satılık akaryakıt istasyon yeri

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, imar planında akaryakıt ve LPG istasyonu olarak ayrılan Durhasan Mahallesi 806 Ada’daki yer 1 Ağustos’ta ihaleyle satılacak. 2 bin 460 metrekarelik alan ve 3 milyon 198 bin lira muhammen bedelle satışa çıkartılan yerle ilgilenenlerin 31 Temmuz Salı saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi.