Bu yolun yapımı 3 aydır bitmiyor

Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi 102. Sokak’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmesi amaçlı müteahhit firmaya verilen yol projesi 3 aydır devam ediyor. Müteahhit firmanın yolda 3 ay önce çalışma yapıp mıcırla doldurduktan sonra bir daha projenin olduğu alana uğramadığı iddia edildi.
ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK
Sokak üzerinde bulunan evinin otoparkına aracıyla güçlük yaşadığını ifade eden Okan Sağlık isimli vatandaş bir an önce yolun yapılmasını yetkililerden talep ederken Kocatepe Mahalle Muhtarı Metin Günaydın ise Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yaptığını müteahhit firmanın birkaç gün içinde çalışmalara başlayacağının belirtildiğini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz