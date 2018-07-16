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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İzmit'te, D- 100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan küçük kızın, demirlere sarılarak, yolculuk yapması dikkat çekti. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden küçük çocuğu kasaya koymasına, hayretle bakıldı.

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İzmit'te, D- 100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında kız çocuğunun yolculuk yapması, dikkat çekti. Kamyonet kasasında bulunan küçük kızın, kenarlardaki demirlere tutunurken, bir anda tırmanması da görenleri korkuttu. Kamyonetin içinde 1'i kadın 3 kişinin bulunması, tehlikeye aldırış etmeden çocuğu kamyonetin kasasına koymaları ise hayretle izlendi.

Bugün 13:25 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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