Peynir bidonlarında eroin ele geçirildi

İzmit'te yapılan uygulamada, peynir bidonlarına saklanmış 5 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Anadolu Otoyolu İzmit Gültepe mevkisinde yaptığı uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolculardan birinin davranışlarından şüphelenen ekipler, şüphelinin eşyalarında arama yaptı. Aramada, iki peynir bidonu içerisinde zulalanmış 5 kilo 350 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli İ.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz