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Peynir bidonlarında eroin ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 350 gram eroin yakalandı

Peynir bidonlarında eroin ele geçirildi mask
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İzmit'te yapılan uygulamada, peynir bidonlarına saklanmış 5 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Anadolu Otoyolu İzmit Gültepe mevkisinde yaptığı uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculardan birinin davranışlarından şüphelenen ekipler, şüphelinin eşyalarında arama yaptı. Aramada, iki peynir bidonu içerisinde zulalanmış 5 kilo 350 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli İ.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bugün 13:26 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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