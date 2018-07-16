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Adliye'nin karşısındaki iş yeri soyuldu

İzmit’te Kocaeli Adliyesi karşısındaki bir bijuteri dükkanına girerek bin 500 lira değerinde ürün çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çevredeki onlarca güvenlik kamerasına rağmen dükkanı soyulan işletmeci, hırsızların cesareti karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

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Olay, 5 Temmuz gecesi saat 04.00 sıralarında Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde Kocaeli Adliyesi karşısında bulunan bir bijuteri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın kapısını zorlayarak içeri giren 3 kişi, bir dakika içerisinde bin 500 TL değerinde tespih çalarak geldikleri gibi yürüyerek gözden kayboldu. Bölgede birçok iş yerine daha girdiği iddia edilen hırsızların soygun anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 3 zanlı, yaşları küçük olduğu için serbest bırakıldı. Çevredeki adliye, iş yerleri ve şehir polis kameralarına rağmen hırsızların cesareti ise iş yeri sahibine ’Pes’ dedirtti.

"Her yerde kamera var, ihtimal vermediğimiz bir olaydı ama oldu"

Olayın ardından şikayetçi olduğunu belirten iş yeri sahibi 22 yaşındaki Ömer Tahakuş, “Sürgülü kapıyı zorlamışlar. Güvenlik önlemi alındı. Her yerde kamera var. İhtimal vermediğimiz bir olaydı ama oldu. Bin 500 liralık tespih ve ürünleri almışlar. Yani yükü hafif olan eşyaları almışlar. Olay yeri geldi, inceleme yaptılar. Suçlular bulunmuş, küçüklermiş dendi bize. Küçük oldukları için hiçbir şey yapılamıyor. Yani adliyenin karşısında dükkan soyduk, hiçbir şey olmadı gibisinden bir düşünce var. Buna cesaret etmek gerçekten zor bir şey. Adliyenin karşısındasın, bırak dükkan kamerasını adliyenin kameraları görüntü alıyor. Mobese var ama yine de yapan yapıyor. Bana yeni oldu ama diğer esnaf arkadaşlara da olmuş” dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen 3 kişi Kocaeli Adliyesi karşısında bulunan dükkanların önünde geldiğinde duruyor. İş yerlerini kontrol eden 3 şahıs, cadde üzerinde bir markete malzeme getiren kamyonu görünce dükkan önünde oturup bekliyor. Kamyonun uzaklaşmasının ardından şahıslardan 2’si bijuteri dükkanının kapısını kırarak içeri girerken, üçüncü şahıs ise dışarıda gözcülük yapıyor. İçeride yaklaşık 1 dakika kalan hırsızlar, bin 500 TL değerindeki tespihleri alarak geldikleri gibi yürüyerek gözden kayboluyor.

Bugün 13:27 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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