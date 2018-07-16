Bundan böyle Birlik yok KÖRFEZ VAR!

BİRLİK ADINA HİÇ BİR ŞEY BIRAKILMADI

Ardından şirketi kulübün eski futbolcularından Erhan Yılmaz teslim aldı. Yılmaz da 2 yıl sonra şirket hisselerinin tamamını Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Maden teslim aldı. Maden, kulübün sportif direktörlüğüne Çağrı Arslan’ı getirdi. Yeni yönetimin ilk hedefi, borç batağına saplanan kulübü Körfez’in özüne döndürmekti. İlk olarak kulübün adı ve logosu değiştirildi. Tesis içinde ve dışında, stat içinde ve dışında Kocaeli Birlikspor adına her hangi bir şey bırakılmadı.

KÖRFEZ İLÇEYİ TEMSİL EDİYOR

Hiçbir siyasi ve kurumsal destek almayan, eski borçlar nedeni ile transferi yasağı getirilen Körfez ekibinde sıradaki eylem transfer yasağını kaldırmak. Bu anlamda sona yaklaşan, hatta 10’a yakın futbolcu ile de söz kesen Kırmızı Beyazlılar dün sezonu Alpaslan Türkeş Stadı’nda yaptığı antrenman ile açtı. Teknik Direktörlüğünü Kocaelispor’un da eski kaptanlarından, aynı zamanda ulusal kanallarda spor yorumculuğu yapan Önder Kolgu’nun yaptığı Körfez Spor Kulübü, Körfez ilçeyi 3. Lig’de temsil etmeye hazır.