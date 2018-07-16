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Bugün 15:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:08 TSİ )

1. ve 3. Lig’de fikstürler belli oluyor

2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

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Orhan Saka Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de maçlar 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Statüde bir değişiklik olmayacak. Kocaeli’yi Kocaelispor, Darıca Gençlerbirliği, Gölcükspor ve Gebzespor temsil edecek.

Bugün 15:06 TSİ - Spor

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