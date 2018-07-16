1. ve 3. Lig’de fikstürler belli oluyor

Orhan Saka Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de maçlar 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Statüde bir değişiklik olmayacak. Kocaeli’yi Kocaelispor, Darıca Gençlerbirliği, Gölcükspor ve Gebzespor temsil edecek.