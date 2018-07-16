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Bugün 15:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:13 TSİ )

Yelkenciler madalyalarını aldı

Kocaeli Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Yelken İl Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü’nün birliktedüzenlediği15 Temmuz Açık Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken yarışlarında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

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BAŞHAKEM AYNUR ALACAKANAT

14-15 Temmuz tarihleri arasında İzmit Yelken Kulübü parkurunda düzenlenen Açık Demokrasi ve Milli Birlik günü Yelken yarışları sona erdi. Nefes kesen yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreni ile derece alanlar madalyalarını aldı. Yelken yarışlarına 32 teknekatıldı. Yarışmaların başhakemliğini Aynur Alacakanatyaparken 8 yelken hakemi yarışlarda görev yaptı.

 

VELİLER DE İLGİ GÖSTERDİ

Yarışlar 6 kategoride gerçekleşti. İlk gün Optimist Genel, Optimist Junior, Optimist Kız ve Optimist Junior Kız yarışları, ikinci gün ise Laser4.7 ve Laser 4.7 Genç kategorilerinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. İki gün süren yarışların sonrasında 6 kategoride dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu ödül törenine sporcu velileri de ilgi gösterdi.

DERECELER

 

OPTİMİST GENEL

  1. Merve Esma Özen
  2. Akın Deniz Gül
  3. Levent Kaldırım
  4. Alperen Ağma
  5. Doruk Yıldırım

 

OPTİMİST JUNİOR

  1. Merve Esma Özen
  2. Alperen Ağma
  3. Duru Demirdalmış
  4. Defne Uçal
  5. Can Er

 

OPTİMİST KIZ

  1. Merve Esma Özen
  2. Duru Demirdalmış
  3. Defne Uçal

 

OPTİMİST JUNİOR KIZ

  1. Merve Esma Özen
  2. Duru Demirdalmış
  3. Defne Uçal

 

LASER 4.7

  1. Ata Turan
  2. Yağız Aşçıoğlu
  3. Doğa Demirdalmış
  4. Eren Savaş
  5. Mert Tuzcu

 

LASER 4.7 GENÇ

  1. Ata Turan
  2. Yağız Aşçıoğlu
  3. Eren Savaş

Bugün 15:07 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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