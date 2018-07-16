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Bugün 15:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:15 TSİ )

Kocaeli 1937 Seka’da önce AHLAK!

İlimizin alt yapıya değer veren ve koordinatörlüğünü değerli teknik adamlardan Nejat Ferhatoğlu’nun yaptığı Kocaeli 1937 Seka futbolcu yetiştirmeye devam ediyor.

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TÜM GRUPLARDA MÜCADELE EDİYOR

Tüm kategorilerde mücadele eden yetiştirdiği bir birinden yetenekli futbolcularla Kocaeli’de marka haline gelen Kocaeli 1937 Seka’nın2004-2005 doğumlu futbolcuları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Geleceğin yıldızlarına futbolun tüm detaylarını öğreten kulüp, öncelikli olarak sporcuların ahlaklı bireyler olmasını sağlıyor.

 

HAKAN TAN BİREBİR İLGİLENİYOR

Seka ekibi haftanın her günü çalışıyor. 2004-2005 doğumlu grupları çalıştıran Altyapı Koordinatörü Hakan Tan sporcularla birebir ilgileniyor. Aynı zamanda Doğantepespor Yardımcı Antrenörü Hakan Tan “Geleceğin yıldız adaylarını Türk futbolluna kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Tek düşüncemiz ahlaklı, zeki ve yetenekli futbolcular yetiştirmek. Futbol okulumuz İzmit Orduevi karşısındaki Seka Çim Halı Tesisleri’nde futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Herkesi Seka ailesine bekliyoruz” diye konuştu.

 

Bugün 15:12 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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