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Bugün 15:14 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:16 TSİ )

Murat Ağa’dan “Zaza” duygusal veda!

Mehmet Ali Paşa’nın güzide kulüplerinden ve önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan MAP Kavaklıspor’da hem kulüp antrenörlüğü hem de ta...

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Mehmet Ali Paşa’nın güzide kulüplerinden ve önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan MAP Kavaklıspor’da hem kulüp antrenörlüğü hem de takım kaptanı ter döken Murat Ağa “Zaza” Kavaklı ekibinden ayrıldığını belirtti. 

YARIM KALAN İŞİMİZİ BİTİRDİK

Başarılı futbolcu ve teknik adam Murat Ağa, MAP Kavaklıspor’dan ayrıldığını açıkladı. Yarım kalan işlerini bitirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Ağa şu ifadelere yer verdi: Özellikle son iki sezondur yoğun bir çaba içinde bulunduk ve şükürler olsun ki geçen sezon şampiyonluk elde ederek yarım kalan işimizi bitirdik.

 

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Artık benim için veda zamanı… Teşekkür etmek istediğim değerli kişiler var.Başkanımız Erdem Arcan, yöneticilerimiz Avni Batmaz, Mustafa Kara, Güngör Akçay, taraftar liderimiz Cemil Yenigün,2 yıldır ellerinden geleni yapan futbolcu kardeşlerim, arkadaşlarım, en büyük manevi destekçim Melih Kahya’ya şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.

 

BURASI BENİM YUVAM

MAP Kavaklı… Küçük caddenin büyük takımı!Bu takımda forma giyen herkes sahaya karakterlerini ve ruhlarını koyar. Kavaklıdiğer sezonlar olduğu gibi geçen sezon da en iyi şekilde temsil edildi.Her daim MAP Kavaklıspor’a destek olmaya devam edeceğim. Çünkü burası benim yuvam. Amatörden kopmayacağım ve Kocaeli futboluna katlı sunmaya devam edeceğim.

Bugün 15:14 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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