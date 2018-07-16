CHP’liler İnce için notere koştu

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin ardından CHP’de başlayan “Liderlik ve değişim” tartışmaları 3 haftayı bulan uzun bir sürecin ardından bugün resmiyet kazandı. Bugün saat 08.30’dan itibaren Türkiye’nin birçok yerinde kurultay delegeleri noter huzurunda imzalarını vermeye başladı. Muharrem İnce’yi destekleyen Kocaelili 10 kurultay delegeleri de gün içinde notere koşarak gidip imzalarını verdi. 15 günün sonunda nitelikli çoğunluk bulunması durumunda CHP, 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gidecek. CHP’de seçimli olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delegelerin yarısından bir fazlasının yani 634’ünün imza vermesi gerekiyor.

MUSA YILMAZ SON ANDA İMZA VERDİ

Sabahın erken saatlerinde İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve Nilgün Düzen birlikte ‘Değişim ve Umut Kurultayı’ adı verilen olağanüstü kurultay için notere gitti. Yılmaz Uçak, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Mehmet Hilal Kaplan ve Durmuş Karaboğa ise saat 15.00’de Gebze’de noter huzurunda İnce için imza verdi. Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve Yaprak Fidancı da erken saatlerde İnce için imza verenler arasındaydı. Öte yandan Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, daha öncesinde imza vermeyeceğini açıklamasına rağmen son anda kararını değiştirerek olağanüstü kurultay için imza verdiği öğrenildi.