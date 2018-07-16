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Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı açıklamalar ve örgüte gönderdiği “Anma törenlerine mutlaka katılın” talimatına tepkili olduğu, bu nedenle son anda karar değiştirerek Muharrem İnce için kurultay imzası verdiği öne sürüldü.

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Bugün saat 08.30’dan itibaren Türkiye’nin birçok yerinde kurultay delegeleri noter huzurunda imzalarını vermeye başladı. CHP’de Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz da imza verenler arasında yer aldı. Milletvekilleri ile birlikte Kocaeli’deki 25 delegeden 10 tanesi bugün noter kanalı ile kurultay talebini dile getirdi. İlçe başkanı Musa Yılmaz’ın ise genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı açıklamalar ve örgüte gönderdiği “Anma törenlerine mutlaka katılın” talimatına tepkili olduğu, bu nedenle son anda karar değiştirerek kurultay imzası verdiği öne sürüldü.

 “ÖLENLERİ ŞEHİT KABUL ETMİYORUM”

Konu hakkında genel merkezi eleştiren Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerindeki bir yorumunda ise, “Ben 15 Temmuz’un un darbe olduğuna inanmıyorum. İktidar, FETÖ, bazı partilerin işbirliği ile gerçekleştirilmiş bir sivil darbe olduğuna inanıyorum ve 15 Temmuz genelgesine katılmıyorum. Meydana çıkmayı reddediyorum. Aksine o gün linç edilen askerler dışın da şehit kabul etmiyorum. Çünkü o çocuklar emir kuluydu aldıkları üstlerinin emirlerini yerine getirdiler. Tankı halkın üstüne sürerek hayatlarını kurtarabilecekken o askerler halka sığındılar, ancak linç edildiler” diyerek genel merkezine tepki gösterdi.

İşte Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar:

Bugün 16:44 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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