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'Tuki' Dünya Şampiyonu'nu bildi

Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde, maç tahminleri yaptırılan, 'Tuki' isimli 98 yaşındaki kaplumbağanın dünya şampiyonu tahmini tuttu. Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanacağını doğru tahmin eden ‘Tuki' yıkanıp, yiyecekle ödüllendirdi.

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Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yer alan ve maç tahminleri yaptırılan 'Tuki' isimli kaplumbağaya bu kez de Dünya Kupası finali için tahmin yaptırıldı. 98 yaşındaki 'Tuki'nin önüne, geçen cuma günü, Dünya Kupası finali karşılaşması için Fransa ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu kutular konuldu. 'Tuki', Fransa'nın bulunduğu kutuya doğru yönelerek, önünde durdu. 'Tuki'nin, Fransa bayrağının olduğu kutunun önünde durmasıyla kazananın, Fransa milli takımı olacağı yorumu yapıldı. 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa'nın şampiyon olmasıyla 'Tuki'nin tahmini de tuttu. Fransa'nın dünya şampiyonluğunu doğru tahmin eden 'Tuki', bugün ödüllendirildi. Bakıcısının hortumla su tutarak, yıkadığı 'Tuki'ye, veteriner Hilal Akbaş ise yiyecekler verdi.

'Tuki'nin bakıcısı Neşet Aydın, "Her zamanki gibi yine sonucu bildi. Her zaman tahmini iyiydi. Sadece bir defa beraberliği yakaladı; ama ‘Tuki’ bizim maskotumuz. Dünya şampiyonunu da bildi. Bazen de ziyaretçilerimiz geliyor ve ‘Tuki'ye 'Bugünkü maç ne olur?' diye soruyorlar. Herkes Hırvatistan şampiyon olur, diye düşündü; ama ‘Tuki’ Fransa’yı seçti ve Fransa, dünya şampiyonu oldu" dedi.

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