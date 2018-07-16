Kaza, öğle saatlerinde, İzmit- Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye köyü mevkisinde meydana geldi. Fikret Ersin yönetimindeki 34 RE 9585 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Ercan Öz'ün kullandığı 59 UH 860 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücü Ercan Öz ile hafif ticari araçtaki eşi Emine, çocukları Ahmet Eren ve Batuhan Öz yaralandı. Olay yerine ihbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İzmit'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz