Yaşlı kadının evinde yangın çıktı

Yangın, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Sebahat Kahraman isimli yaşlı bir kadının yaşadığı evin mutfağında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evde yaşayan yaşlı kadının herhangi bir sıkıntısının olmadığı öğrenildi.