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Yaşlı kadının evinde yangın çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

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Yangın, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Sebahat Kahraman isimli yaşlı bir kadının yaşadığı evin mutfağında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evde yaşayan yaşlı kadının herhangi bir sıkıntısının olmadığı öğrenildi.

Bugün 09:27 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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