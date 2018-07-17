Yangın, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Sebahat Kahraman isimli yaşlı bir kadının yaşadığı evin mutfağında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evde yaşayan yaşlı kadının herhangi bir sıkıntısının olmadığı öğrenildi.
Bugün 09:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:00 TSİ )
Yaşlı kadının evinde yangın çıktı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz