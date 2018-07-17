AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, bundan böyle grup yönetiminde görev alacak. Grupta görev alan bir diğer isim ise bu dönem ilk kez meclise giren Emine Zeybek, milletvekili seçildiği ilk dönemde grup disiplin kuruluna girmeyi başardı.
Bugün 09:36 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:00 TSİ )
AKP Grup Yönetimi'ne Kocaeli'den 2 vekil
Kocaeli AKP Milletvekili Cemil Yaman ve Emine Zeybek, yeni dönemde AKP Grup Yönetim Kurulu'na partisi tarafından aday gösterildi.
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Bugün 09:36 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Oktay - Demirbaş faydasiz ilyas şeker ne iş yapar.
Bilal Dündar - Cemil beyi ve Emine hanımı tebrik ediyoruz.
Kocaeli bu dönem Bakansız kaldı. Onun için Üzgünüz.
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