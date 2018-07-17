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AKP Grup Yönetimi'ne Kocaeli'den 2 vekil

Kocaeli AKP Milletvekili Cemil Yaman ve Emine Zeybek, yeni dönemde AKP Grup Yönetim Kurulu'na partisi tarafından aday gösterildi.

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AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, bundan böyle grup yönetiminde görev alacak. Grupta görev alan bir diğer isim ise bu dönem ilk kez meclise giren Emine Zeybek, milletvekili seçildiği ilk dönemde grup disiplin kuruluna girmeyi başardı.

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Yorumlar

(2)
02

Oktay - Demirbaş faydasiz ilyas şeker ne iş yapar.

Yanıtla . 0Beğen 17 Temmuz 09:52
01

Bilal Dündar - Cemil beyi ve Emine hanımı tebrik ediyoruz.

Kocaeli bu dönem Bakansız kaldı. Onun için Üzgünüz.

Yanıtla . 0Beğen 17 Temmuz 09:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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