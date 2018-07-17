AKP Grup Yönetimi'ne Kocaeli'den 2 vekil

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, bundan böyle grup yönetiminde görev alacak. Grupta görev alan bir diğer isim ise bu dönem ilk kez meclise giren Emine Zeybek, milletvekili seçildiği ilk dönemde grup disiplin kuruluna girmeyi başardı.