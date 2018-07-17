Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:52 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:56 TSİ )

Seval ile Burak bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dedi  

Elektrik-Elektronik Mühendisi Burak Yaşar ile Kimya Mühendisi Seval Sungur, KOTO Beyt’ül Kebap’ın bahçesinde düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Genç çifti en mutlu gününde, dost ve akrabaları da yalnız bırakmadı

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’nin tanınmış iki ailesi olan Sungur ve Yaşar aileleri, önceki gün KOTO Beyt’ül Kebap’ın bahçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünür oldu. Bir aile firması olan CBY İnşaat AŞ ile AY-ER Elektrik İnşaat şirketlerinin kurucu ortakları arasında yer alan, Aynur - Erol Yaşar çiftinin yakışıklı oğulları Elektrik-Elektronik Mühendisi Burak, Süheyla ile merhum Hacı Arif Sungur çiftinin kimya mühendisi olan ve Federal Mogul firmasında görev yapan güzel kızları Seval, görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

 

PROTOKOL KATILDI

Geniş katılımın olduğu düğünde çifti bu mutlu günlerinde kalabalık bir davetli topluluğu da hazır bulundu. Gençlerin bu özel günlerinde yanlarında yer alanlar arasında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli eski Milletvekili ve İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur ile çiftin dost ve akrabaları yer aldı.

 

BALAYI ANTALYA’DA 

Kusursuz bir ev sahipliğinin yapıldığı düğün merasiminde çiftin nikahını İzmit Belediyesi’nde görevli nikah memuru Altan Sağdıç kıyarken, şahitlikleri ise Necmi Bulut, Cumali Durmuş, Kadir Durmuş, Nusret Acur, Bahadır Yaşar, Melike Kaval ve Namık Hayali üstlendi. Kıyılan nikahın ardından mutluluğa uzanan çiftin balayını ise Antalya Belek’te bulunan Voyage Otel’de geçireceği öğrenildi. Miray Baklacı

Bugün 09:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor mask
Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
Otobüs güzergahları değişti mask
Otobüs güzergahları değişti
Bu yolun yapımı 3 aydır bitmiyor mask
Bu yolun yapımı 3 aydır bitmiyor
Hyundai Assan’ın ziyaretçileri bitmiyor mask
Hyundai Assan’ın ziyaretçileri bitmiyor
Mezuniyet töreninde kız arkadaşına evlenme teklifi etti mask
Mezuniyet töreninde kız arkadaşına evlenme teklifi etti
OHAL birkaç gün içinde kalkıyor mask
OHAL birkaç gün içinde kalkıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Ford üretimi durdurdu mask
Ford üretimi durdurdu
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Tek istedikleri insan gibi yaşamak ! mask
Tek istedikleri insan gibi yaşamak !
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL