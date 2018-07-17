Seval ile Burak bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dedi  

Kocaeli’nin tanınmış iki ailesi olan Sungur ve Yaşar aileleri, önceki gün KOTO Beyt’ül Kebap’ın bahçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünür oldu. Bir aile firması olan CBY İnşaat AŞ ile AY-ER Elektrik İnşaat şirketlerinin kurucu ortakları arasında yer alan, Aynur - Erol Yaşar çiftinin yakışıklı oğulları Elektrik-Elektronik Mühendisi Burak, Süheyla ile merhum Hacı Arif Sungur çiftinin kimya mühendisi olan ve Federal Mogul firmasında görev yapan güzel kızları Seval, görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

PROTOKOL KATILDI

Geniş katılımın olduğu düğünde çifti bu mutlu günlerinde kalabalık bir davetli topluluğu da hazır bulundu. Gençlerin bu özel günlerinde yanlarında yer alanlar arasında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli eski Milletvekili ve İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur ile çiftin dost ve akrabaları yer aldı.

BALAYI ANTALYA’DA

Kusursuz bir ev sahipliğinin yapıldığı düğün merasiminde çiftin nikahını İzmit Belediyesi’nde görevli nikah memuru Altan Sağdıç kıyarken, şahitlikleri ise Necmi Bulut, Cumali Durmuş, Kadir Durmuş, Nusret Acur, Bahadır Yaşar, Melike Kaval ve Namık Hayali üstlendi. Kıyılan nikahın ardından mutluluğa uzanan çiftin balayını ise Antalya Belek’te bulunan Voyage Otel’de geçireceği öğrenildi. Miray Baklacı