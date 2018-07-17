CHP İzmit’te danışma kurulu tarihi belli oldu

CHP Genel Merkezi, il ve ilçe örgütlerine talimat vererek 19 Ağustos tarihine kadar Danışma Kurulları’nın toplanmasını söylemişti. Bunun üzerine genel merkezin gönderdiği genelgenin ardından CHP İzmit İlçe Örgütü, 19 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da KYÖD Sosyal Tesisleri’nde CHP İzmit İlçe Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. 24 Haziran seçim sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik yapılacak toplantıda İzmit’te CHP’nin oy kaybının nedenleri, örgüt olarak yapılan hatalar ve eksiklikler varsa konuşulacak ve rapor halinde genel merkeze gönderilecek. Bilindiği üzere İzmit’te CHP 1 Kasım seçimlerine göre 5.5 puanlık bir düşüş yaşamıştı.