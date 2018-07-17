Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:52 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:23 TSİ )

Sahte sağlık raporunda 8 tutuklama

Sahte engelli ve heyet raporu hazırlayan şahıslara yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 8’i tutuklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte heyet ve engelli raporu düzenlediği iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenledi. Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, emniyetteki sorgusunun ardından geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 20 şahısta dün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıslardan 12’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8’i tutuklandı. Operasyonda toplam tutuklu sayısı ise 11 oldu.

Bugün 10:52 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti
Real işçilerine polis müdahalesi mask
Real işçilerine polis müdahalesi
Ömer Ankara 2 gündür kayıp! mask
Ömer Ankara 2 gündür kayıp!
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Telefoncuyu iş yerinde sopalarla dövdüler mask
Telefoncuyu iş yerinde sopalarla dövdüler
Şoför yaşanan o anları anlattı mask
Şoför yaşanan o anları anlattı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Ford üretimi durdurdu mask
Ford üretimi durdurdu
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Tek istedikleri insan gibi yaşamak ! mask
Tek istedikleri insan gibi yaşamak !
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL