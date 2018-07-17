3 kişilik aile ölümden döndü

Kaza, Darıca-Eskihisar D-100 bağlantı yolu İstanbul istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskhisar feribot iskelesi yolundan çıkarak İstanbul istikametine seyir halinde olan Metin Toker Ç. idaresindeki 34 ABM 365 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlere saplanan araçta bulunan Metin Toker Ç., oğlu Toyanç Ç. ve eşi Yüksel Ç. yaralandı. Yaralılardan Yüksel Ç., araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.