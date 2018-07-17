Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:56 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:57 TSİ )

Dünyanın renkleri İzmit’te buluştu

İzmit'te Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği (AIESEC) Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında dünyanın 20 farklı ülkesinden 200’e yakın öğrenci İzmit Belediyesi’nin konuğu oldu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dünyanın renklerini Belsa önünde buluşturan etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Gençlik Yürüyüşü ile İzmit’te adeta bir renk cümbüşü oluşturan dünyanın değişik ülkelerinden gelen gençler Anıtpark alanından Belsa önüne kadar yürüdüler. İzmit Belediyesi tarafından Belsa önünde kendileri için kurulan stantlarda ülkelerinin kültürlerini tanıtan gençler, ülkelerine has oyunları oynayarak etkinliğe ayrı bir renk kattılar. İzmit’te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten öğrenciler “dünya gençleri için amacımız dünyadaki sorunlara dikkat çekip çözümüne katkı sağlamaktır. Unutmamalıyız ki, hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. İzmit Belediye Başkanımızın gençlere ve gençlik projelerine verdiği önemi hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu etkinliğimizde bizlere destek olduğu için kendilerine çok teşekkür ederiz” dediler.

Dünyanın dört bir yanından gelen geçleri İzmit’te misafir etmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan “ İzmit Belediyemiz genç dostu bir belediyedir. Gençlerimizi her zaman önemsiyor ve onlara yaptığımız yatırımı geleceğimize yaptığımız yatırım olarak görüyoruz. Bu tür sosyal projelerinde içerisinde yer alarak gençlerimizin farklı kültürleri tanımalarını istiyoruz. Gençlerimizin farklı kültürleri ve dilleri öğrenebilmeleri için hayata geçirdiğimiz Speaking Kafemizde sık sık bu tür etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine Türkiye’ye örnek olan Üniversite Pazarı, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Genç Girişimciler Merkezi, Genç-İz, İzmit İstihdam ve Kariyer Merkezi projelerimiz ise gençlerimiz için yaptıklarımızdan sadece bazıları” şeklinde konuştu.

Bugün 10:56 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor mask
Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
Otobüs güzergahları değişti mask
Otobüs güzergahları değişti
Bu yolun yapımı 3 aydır bitmiyor mask
Bu yolun yapımı 3 aydır bitmiyor
Hyundai Assan’ın ziyaretçileri bitmiyor mask
Hyundai Assan’ın ziyaretçileri bitmiyor
Mezuniyet töreninde kız arkadaşına evlenme teklifi etti mask
Mezuniyet töreninde kız arkadaşına evlenme teklifi etti
OHAL birkaç gün içinde kalkıyor mask
OHAL birkaç gün içinde kalkıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Ford üretimi durdurdu mask
Ford üretimi durdurdu
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Tek istedikleri insan gibi yaşamak ! mask
Tek istedikleri insan gibi yaşamak !
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL