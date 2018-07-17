Dünyanın renkleri İzmit’te buluştu

Dünyanın renklerini Belsa önünde buluşturan etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Gençlik Yürüyüşü ile İzmit’te adeta bir renk cümbüşü oluşturan dünyanın değişik ülkelerinden gelen gençler Anıtpark alanından Belsa önüne kadar yürüdüler. İzmit Belediyesi tarafından Belsa önünde kendileri için kurulan stantlarda ülkelerinin kültürlerini tanıtan gençler, ülkelerine has oyunları oynayarak etkinliğe ayrı bir renk kattılar. İzmit’te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten öğrenciler “dünya gençleri için amacımız dünyadaki sorunlara dikkat çekip çözümüne katkı sağlamaktır. Unutmamalıyız ki, hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. İzmit Belediye Başkanımızın gençlere ve gençlik projelerine verdiği önemi hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu etkinliğimizde bizlere destek olduğu için kendilerine çok teşekkür ederiz” dediler.

Dünyanın dört bir yanından gelen geçleri İzmit’te misafir etmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan “ İzmit Belediyemiz genç dostu bir belediyedir. Gençlerimizi her zaman önemsiyor ve onlara yaptığımız yatırımı geleceğimize yaptığımız yatırım olarak görüyoruz. Bu tür sosyal projelerinde içerisinde yer alarak gençlerimizin farklı kültürleri tanımalarını istiyoruz. Gençlerimizin farklı kültürleri ve dilleri öğrenebilmeleri için hayata geçirdiğimiz Speaking Kafemizde sık sık bu tür etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine Türkiye’ye örnek olan Üniversite Pazarı, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Genç Girişimciler Merkezi, Genç-İz, İzmit İstihdam ve Kariyer Merkezi projelerimiz ise gençlerimiz için yaptıklarımızdan sadece bazıları” şeklinde konuştu.