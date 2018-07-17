FETÖ'den 8 askeri personel tutuklandı

Kocaeli merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf 30 askeri personelden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 28'i muvazzaf, 2'si ihraç 30 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gruplar halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Tunceli, Kars, Şırnak, Erzincan, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bitlis'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si ihraç 28'i muvazzaf 30 askeri personel gözaltına alınmıştı.