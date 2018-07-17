Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın “15 Temmuz senaryo” sözüne tepki göstererek, böyle bir düşüncenin hala var olması talihsizliktir, kötü niyettir. 15 Temmuz darbe gecesinde şehir olan 251 vatandaşımıza ve 2 bin 193 gazimize ihanettir. Siyasi bir kimlik arkasına saklanarak, Fetö ağzıyla konuşan bu zat’a haddini bilmesini ve şehit kanları ile sulanan bu aziz vatan’a ve şehitlerimize saygılı olmasına davet ediyorum. Bu hadsiz açıklamaların cevabını yüce Türk mahkemelerinde verecektir" dedi.
Bugün 11:25 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Katırcıoğlu: 15 Temmuz'a tiyatro diyen vatan hainidir
Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Başkan Musa Yılmaz’ın “15 Temmuz senaryo” sözüne Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan sert tepki.
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Bugün 11:25 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz