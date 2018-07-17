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Katırcıoğlu: 15 Temmuz'a tiyatro diyen vatan hainidir

Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Başkan Musa Yılmaz’ın “15 Temmuz senaryo” sözüne Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan sert tepki.

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Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın “15 Temmuz senaryo” sözüne tepki göstererek, böyle bir düşüncenin hala var olması talihsizliktir, kötü niyettir. 15 Temmuz darbe gecesinde şehir olan 251 vatandaşımıza ve 2 bin 193 gazimize ihanettir. Siyasi bir kimlik arkasına saklanarak, Fetö ağzıyla konuşan bu zat’a haddini bilmesini ve şehit kanları ile sulanan bu aziz vatan’a ve şehitlerimize saygılı olmasına davet ediyorum. Bu hadsiz açıklamaların cevabını yüce Türk mahkemelerinde verecektir" dedi.

Bugün 11:25 TSİ - Siyaset

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