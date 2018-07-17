İzmit Körfezi’nde yeni dönem

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER( tarafından İşçişleri Bakanlığına sunulan ve kabul edilen İzmit Körfezi’nin balıkçılığı ve sürdürebilir hale getirilmesi projesi Ramada Otel’de gerçekleştirilen programla kamuoyuna tanıtıldı. 12 ay boyunca sürecek ve 120 bin TL bütçeyle gerçekleştirilecek projenin ortakları arasında ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği yer aldı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE

Programda konuşan KAMADER Başkanı Engin Uztürk, “Öncelikle bu projenin yapım aşamasından kabulüne kadar başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze ve diğer proje ortaklarına teşekkür ediyorum. Türkiye’de örnek olacak bir projedir. İzmit Körfezi hem Marmara’yı hem de Karadeniz’i besleyen bir bölgedir” ifadelerinde bulundu. Uztürk ardından projenin tanıtımını görsel bir sunumla gerçekleştirdi.

1 YIL SÜRECEK

KAMADER tarafından İçişleri Bakanlığına yapılan başvuru sonucu kabul edilen “İzmit Körfezi’nin balıkçılığı ve sürdürülebilir hale getirilmesi projesi 1 Temmuz 2018 tarih itibari ile başlamış olup 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle tamamlanması bekleniyor.

RAPORLAR KİTAPÇIK HALİNE GETİRİLECEK

Projenin başlangıç aşamasından itibaren gerçekleştirilecek masa bası çalışmaları ve saha faaliyletleri süreçlerini yürüterek proje sürecinde yapılması planlanan 2 ayrı çalıştay ve kapanış konferansı için gerekli çalışmaların yapılması, sonuç raporunun hazırlanması ve benzeri iş ve işlemler gerçekleştirilecek. Hazırlanan rapor kitapçık halinde getirilerek 100 adet basımı gerçekleştirilecek.

SUALTI YAŞAMI GÖRÜNTÜLENECEK

Proje kapsamında Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit, Gebze, Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında fotoğraf ve video görüntüleri alabilmek amacıyla dalışlar gerçekleştirilecek. Dalışlar esnasından İzmit Körfezi’nin sualtı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden elde edilecek 1 dakikalık ve 2 dakikalık olmak üzere 2 ayrı film hazırlanacak. Yine dalışlar esnasında çekilen fotoğraflar içerisinde su altındaki yaşamı anlatan 52 fotoğrafın yer aldığı fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek.

HALKIN İZMİT KÖRFEZİ’Nİ TANIMASI AMAÇLANIYOR

Projenin sonunda İzmit Körfezi’nin en güncel durumu, sorunları ve gerekli işlemler hakkında bilgi sahibi olunacak. İzmit Körfezi’ni güzelleştirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan projede sürdürebilir balıkçılık için öneri ve çözümler geliştirilebilecek. Ayrıca bu proje ile birlikte halkın İzmit Körfezi hakkında farkındalığının arttırılması ve denizden daha fazla yararlanma imkanı amaçlanıyor.