Sarıbay, Musa Yılmaz’a sahip çıktı

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “15 Temmuz’un darbe olduğuna inanmıyorum. 15 Temmuz’da linç edilen askerler dışında şehit kabul etmiyorum” diyerek genel merkezin gönderdiği yazıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti. Yılmaz’ın paylaşımını AKP’li milletvekilleri ve ilçe başkanları da sert sözlerle eleştirmişti. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise ilçe başkanının arkasında olduğunu söyleyerek Yılmaz’ın özgür iradesi olduğunu ve saygı duyduğunu belirtti. Öte yandan Sarıbay, tepki gösteren AKP’li vekilleri topa tutarak önce kendi belediyelerine baksınlar sonra benim başkanıma laf söylesinler dedi.

MUSA YILMAZ’A SAYGI DUYUYORUM

Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “CHP çok sesli ve eleştirel bir partidir. Gebze İlçe Başkanıım Musa Yılmaz, tecrübesi ileyaptıkları ile her zaman takdir ettiğim birisidir. Sosyal medya hesabından böyle bir paylaşım yaptıysa ve böyle bir kararı varsa saygı duyarım. Herkes özgür bir bireydir. Bu kesinlikle partiye karşı çıkmak değildir sadece kendi özgür iradesidir. Disipline sevk edilmesi veya ihraç edilmesi söz konusu olamaz. İhraçlar ancak partiye küçük düşüren kişiye, hırsızlık yapan kişiye yapılır” dedi.

KATIRCIOĞLU HADSİZLİK YAPMASIN

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ı topa tutan Sarıbay, “AKP Milletvekilleri önce kendilerini sorgulasın. Buradaki belediyelerin FETÖ ilişkilerini sorgulasın. FETÖ ile görüşen ve onun elini sıkan AKP Kocaeli milletvekili vardı işte ben bir ay elimi yıkamam diyen o milletvekilini sorgulasınlar. FETÖ’nün darbesine çanak tutan ve düğün bayramla karşılayan tüm AKP’li belediyelere baksınlar ondan sonra benim başkanım Musa Yılmaz’a laf söylesinler. Radiye hanım vatan haini diyerek haddini aşmıştır. Varsa bir gücü dava açabilir ama bu suç değildir. Hadsizlik yapmasın” diye konuştu.