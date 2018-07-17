Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:31 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:40 TSİ )

Sarıbay, Musa Yılmaz’a sahip çıktı

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın “15 Temmuz’un darbe olduğuna inanmıyorum” şeklinde yaptığı paylaşımın ardından Yılmaz’a tepki gösteren AKP’li vekilleri ve ilçe başkanlarını topa tuttu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “15 Temmuz’un darbe olduğuna inanmıyorum. 15 Temmuz’da linç edilen askerler dışında şehit kabul etmiyorum” diyerek genel merkezin gönderdiği yazıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti. Yılmaz’ın paylaşımını AKP’li milletvekilleri ve ilçe başkanları da sert sözlerle eleştirmişti. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise ilçe başkanının arkasında olduğunu söyleyerek Yılmaz’ın özgür iradesi olduğunu ve saygı duyduğunu belirtti. Öte yandan Sarıbay, tepki gösteren AKP’li vekilleri topa tutarak önce kendi belediyelerine baksınlar sonra benim başkanıma laf söylesinler dedi.

MUSA YILMAZ’A SAYGI DUYUYORUM

Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “CHP çok sesli ve eleştirel bir partidir. Gebze İlçe Başkanıım Musa Yılmaz, tecrübesi ileyaptıkları ile her zaman takdir ettiğim birisidir. Sosyal medya hesabından böyle bir paylaşım yaptıysa ve böyle bir kararı varsa saygı duyarım. Herkes özgür bir bireydir. Bu kesinlikle partiye karşı çıkmak değildir sadece kendi özgür iradesidir. Disipline sevk edilmesi veya ihraç edilmesi söz konusu olamaz. İhraçlar ancak partiye küçük düşüren kişiye, hırsızlık yapan kişiye yapılır” dedi.

KATIRCIOĞLU HADSİZLİK YAPMASIN

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ı topa tutan Sarıbay, “AKP Milletvekilleri önce kendilerini sorgulasın. Buradaki belediyelerin FETÖ ilişkilerini sorgulasın. FETÖ ile görüşen ve onun elini sıkan AKP Kocaeli milletvekili vardı işte ben bir ay elimi yıkamam diyen o milletvekilini sorgulasınlar. FETÖ’nün darbesine çanak tutan ve düğün bayramla karşılayan tüm AKP’li belediyelere baksınlar ondan sonra benim başkanım Musa Yılmaz’a laf söylesinler. Radiye hanım vatan haini diyerek haddini aşmıştır. Varsa bir gücü dava açabilir ama bu suç değildir. Hadsizlik yapmasın” diye konuştu.

Bugün 12:31 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ayhan - E HERHALDE KİM SAHİP ÇIKACAKTI

Yanıtla . 0Beğen 17 Temmuz 14:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
AKP Grup Yönetimi'ne Kocaeli'den 2 vekil mask
AKP Grup Yönetimi'ne Kocaeli'den 2 vekil
Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum mask
Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Katırcıoğlu: 15 Temmuz'a tiyatro diyen vatan hainidir mask
Katırcıoğlu: 15 Temmuz'a tiyatro diyen vatan hainidir
CHP’liler İnce için notere koştu mask
CHP’liler İnce için notere koştu
CHP İzmit’te danışma kurulu tarihi belli oldu mask
CHP İzmit’te danışma kurulu tarihi belli oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Ford üretimi durdurdu mask
Ford üretimi durdurdu
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Tek istedikleri insan gibi yaşamak ! mask
Tek istedikleri insan gibi yaşamak !
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL