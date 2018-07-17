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Suriye'deki savaştan kaçtı, tatlıcı dükkanı açtı

Suriye'deki iç savaş sırasında rejimin bombardımanında ağabeyini kaybeden, diğer aile bireyleri birlikte kendisi de yaralanan Kerim Almohbani, Türkiye'ye gelerek Kocaeli'nin Körfez ilçesine yerleşti. Suriye'de tatlıcılık yapan Almohbani, burada da tatlıcı dükkanı açarak mesleğini devam ettiriyor.

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Suriye'nin Humus kentinde rejim uçakların düzenlediği bombardımanda Almohbani ailesinin evine bomba isabet etti. Aileden 1 kişi öldü. Hastanedeki yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından, bombardımanda ağabeyini kaybeden Kerim Almohbani, ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelme kararı aldı.

Annesi Selam, babası Abdulrahman ve kız kardeşi Şahid Almohbani ile birlikte Kocaeli'nin Körfez ilçesine yerleşen Kerim Almohbani, ailesinin geçimini sağlamak için yaklaşık 1 yıl önce tatlıcı dükkanı açtı. Kerim Almohbani, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki dükkanda, kendi yaptığı tatlıları satıyor.

Suriye'deki evlerine bomba atıldığını söyleyen Kerim Almohbani, "Benden 1 yaş büyük ağabeyim orada şehit oldu. Ailemle birlikte hastaneye kaldırıldık. 2 ay hastanede kaldık. Babamın ayaklarında kalıcı hasar oluştu. Sonra ben de ailemle birlikte Türkiye'ye geldim. Geldikten 1 ay sonra tatlı dükkanımı açtım. Çünkü hayat devam ediyor. Para kazanmam gerekiyordu. Yaklaşık 1 yıl 2 aydır Türkiye'deyim. Annem, babam ve kız kardeşimle birlikte Kocaeli'ye yerleştik. Kardeşim şimdi okula başlayacak. Mersin'e yerleşen 2 tane de ablam var. Ben tüm tatlıları yapmayı biliyorum. Şu anda dükkanımda fıstıklı bülbül yuvası, cevizli baklava, kaymaklı baklava, fıstık sarma, kurabiye ve Şam tatlısı var. Bu tatlıların hepsini ben yapıyorum" dedi.

Bugün 12:37 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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