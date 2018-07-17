Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:39 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:41 TSİ )

Dursun “Millet Bahçesi” projesinin detaylarını açıkladı

Kocaeli’de yapımı tamamlanan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’yı ziyaret eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, “Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesi dünya çapında bir park olacak” dedi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Birçok projede danışmanlık görevi yürüten ve daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de üstlenen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yapılan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanını alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Dursun, Atatürk Havalimanı başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında yapılacak Millet Bahçeleri Projesi hakkında bilgiler verdi. Millet bahçelerinin vatandaşları doğa ile buluşturacağını belirten Prof. Dr. Dursun, projenin Türkiye’ye önemli bir değer katacağını söyledi. Millet bahçelerine dair düşüncelerini de dile getiren Prof. Dr. Dursun, “Bu çok yaygın bir çalışma olacak. Bunun ilk öncülüğünü Eskişehir yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı’nı söylemesinin ardından orası alan büyüklüğü ile ön plana çıkmış oldu. Konya, Kocaeli gibi birçok şehir de kendi alanını bulmak şartı ile projeye dahil edildi. Alan özelliği olduğu kadar büyük parsel oluyor, şehrin en yakın bölgesinde, gerekirse içinde oluyor ve daha önce bir bakiyesi varsa o bakiyede genel bir tema, konsept çerçevesinde şekilleniyor. Ama bunun amacı yeşille buluşamayan halkı yeşille buluşturmak, flora bilgisini genişletmek ve gelecek nesillerin bitkilerle ve hayvanlarla tanışmasını sağlamaktır. İnşallah Türkiye’nin böyle bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Heyecanla ve şevkle bekliyoruz” dedi.

“Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesi dünya çapında bir park olacak”

Atatürk Havalimanı alanında da yapılacak olan projenin dünya çapında bir değer taşıyacağını kaydeden Dursun, “Atatürk Havalimanı’na yapılacak olan millet bahçesi, 10 bin dönümü geçen 11 bin 700 dönüm bir alan. Diğer örneklerinden çok büyük. Tabii ki İstanbul ölçeğinde bakarsanız 500 dönümlüktür. Emirgan Parkı, Yıldız Parkı biraz daha küçüktür. Hacı Osman Parkı bin dönüme ulaşan bir parktır. Bu açıdan baktığınız zaman Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesi, dünya çapında bir park olacak. Fakat bu sadece bir park değil, Türkiye’ye bir anlayışın yayılmasının sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımızın o talimatı ile onun da bildiği, hizmet ettiği bir şehir olduğu için İstanbul dile getirildi ama Eskişehir Anadolu’nun ortasında, Kocaeli de Anadolu ile İstanbul arasında önemli bir geçiş noktası. Yapılacak bu uygulamalar diğer şehirlere de bir örnek oluşturacak. Kocaeli de bu konuda üzerine düşen görevi yerine yapmış olacak” diye konuştu.

“Millet Bahçesi Projesi"nin aşamaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, “Alanların tespit ve mevcudiyeti ile uygulamalar daha sonra görülecek. Şimdi ihtiyaçlar belirtildi. İhtiyaçların karşılanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Bu talimat neticesinde her birim, her yerel yönetim elindeki uygun alanları değerlendirecek, envanterini çıkartacak, buralara yapılacak uygulama planları şekillenmiş olacak. Ve böylece yeni dönemle yeşile kavuşma, yeşille birlikte olma ve flora ve faunayı toplumla, özellikle gençlere kavuşturma projesi olarak hepimize heyecan katacak” şeklinde konuştu.

“İnsanların yeşil alanlara yönelmesini isteyen bir proje”

Kocaeli’deki Ormanya’nın Millet Bahçesi Projesi’ne uygun yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Dursun, “Yeşil alanların çoğalmasını isteyen ve şehirlerde yaşayan insanların yeşil alanlara yönelmesini isteyen bir proje. Bizim bildiğimiz klasik parklardan çok farlı bir proje. Burası kısmen o uygulamaları içeren bir alan olduğu için tekrar gelip görmek istedim. Aslında İstanbul’da yapılan Gülhane Parkı, millet bahçesi olarak düşünülen parklardan bir tanesidir. Orada hem büyük ağaçlar, hem çiçekler hem de hayvanlar vardı. Burada da hayvanların bir kısmının serbestçe dolaştığını görüyoruz. Burası orman ve koru özelliği taşıyan büyük ağaçlar ve özellikle meşe ağaçları mevcut. Doğal yaşamın da içinde olan, kuş seslerini duyabileceğiniz, derenin olduğu bir ortam. Çok özgün, çok iyi bir yer, zaten buradaki halkın teveccühünden çok iyi bir uygulama olduğunu görüyoruz hep beraber” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:39 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Seval ile Burak bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dedi   mask
Seval ile Burak bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dedi  
200 keklik, doğaya salındı mask
200 keklik, doğaya salındı
Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor mask
Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
Otobüs güzergahları değişti mask
Otobüs güzergahları değişti
İzmit Körfezi’nde yeni dönem mask
İzmit Körfezi’nde yeni dönem
Dünyanın renkleri İzmit’te buluştu mask
Dünyanın renkleri İzmit’te buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Ford üretimi durdurdu mask
Ford üretimi durdurdu
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Tek istedikleri insan gibi yaşamak ! mask
Tek istedikleri insan gibi yaşamak !
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL