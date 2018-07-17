Yapılandırma için son başvuru tarihi belli oldu

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile basın açıklaması gerçekleştiren SGK İl Müdürü Nurettin Nacar borçların yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu belirterek 2 yeni teşvik programının da detaylarını paylaştı. Toplantıya Nacar’ın yanı sıra SGK İl Müdür Yardımcıları Ali Ateş ve Nasır Durmaz katıldı. Yapılandırmayla ilgili açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SGK’ ya borcu olan vatandaşlarımızın 7143 sayılı yasaya göre borçlarının yapılandırmaları için müracaat tarihi 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ermektedir” dedi. Nacar ayrıca şu ana kadar 12 bin 148 işveren yapılandırmaya müracaat ettiğini ifade etti. Bu 12 bin 148 kişinin toplam 324 milyon 543 bin 390 TL borç yapılandırıldı. Kocaeli’den 34 bin kişinin yapılandırma hakkı var.

Yüzde 50 indirim

Yasanın Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırmasında sağladığı büyük kolaylıklar ve imkanları anlatan Nacar, “2018 Mart ve öncesi SGK' ya olan Prim, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem vergisi, Damga vergisi, Emeklilik keseneği, Kurum karşılığı, Topluluk sigortası, İsteğe Bağlı sigorta prim borçları gecikme zammı/cezası yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak 2 ayda bir ödenmek üzere 18 eşit taksite kadar(Toplamda 36 ay vade) yapılandırılacak. Peşin ödeyene gecikme zammı/gecikme cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de %90 indirim, 2 taksit halinde ödeyenlere Yİ-ÜFE de %50 indirim, İdari Para Cezası asıl tutarında %50 indirim yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Ceza uygulanmayacak

Nacar, “Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlıktan faydalanabileceklerdir. 2018 Nisan ve öncesi aylara ait genel sağlık borcunu 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyene gecikme zammı ve cezası uygulanmayacaktır. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili gelir testi yaptırmayanlar 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırırlarsa çıkan sonuca göre bu borçlar ilk tescilden itibaren tahakkuk edecek veya silinecektir. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Malullük ve Ölüm nedeniyle rücu ya dayalı borcu olan kişilere borçları kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak taksitlendirilecektir” dedi.

ÜFE Hesaplanarak taksitlendirilecek

Yersiz ödeme yapılan kişilere ait gelir ve aylıklar kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak taksitlendirileceğini belirten Nurettin Nacar, “4/b (Bağkur) kapsamındaki muhtar, bağımsız çalışanlar (esnaf), tarımda kendi adına çalışanların geçmişte durdurulan borçları gecikme zammı/cezası yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak 31.08.2018 tarihine kadar defaten ödenmesi halinde hizmetten sayılacak. 4/b kapsamındaki muhtar, bağımsız çalışan (esnaf) ve tarımda kendi adına çalışanların 31 Mayıs 2018 ve önceki borçları durdurulacak ve daha sonra istenirse gerek kendilerince gerekse hak sahipleri tarafından yeniden canlandırılabilecektir” dedi.

Son gün 31 Temmuz

Nacar, “4/b kapsamında çalışması nedeniyle aylıklarından sosyal güvenlik destek primi borcu kesilenlerin bu borçları geriye dönük silinecektir. Yapılandırma başvuruları 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. İlk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekmektedir. ilk iki taksitin ödenme süresi 30.09.2018, 2.taksitin ödenme süresi ise 30.11.2018'dir. Her bir taksit 2 aylık dönemi kapsayacak ve toplamda 36 aya varan bir vade söz konusu olabilecektir. Belediye borçları için 144 aya varan vade imkânı getirilmektedir. Daha önceki borç yapılandırmaları bozulmayanlar bunları ödemeye devam edebilecektir. Yani önceden yapılandırılmış borçlar kapsam dışıdır. Ancak bu borçların kalan tutarlarını peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE’nin %90’ı silinecektir. 4/a (SSK) prim borcu olan işverenlerimizin, 4/b (Bağkur) prim borcu olan esnaf ve tarım sigortalılarımızın ve Genel Sağlık Sigortası borcu olan sigortalılarımızın yasanın sağlamış olduğu büyük kolaylıklardan faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

İstihdam edilmeleri gerekmektedir

2018 yılında uygulanacak teşvikler ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, “Sigortalıların işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir. İşyerlerinin özel sektör işverenine ait olması sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi, tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir” dedi.

12 ay teşvik desteği

Nacar, “Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir. Destek tutarı imalat veya bilişim sektöründe 883,01 TL’den 2.151,45 TL’ye kadar karşılanacak. Diğer sektörlerde 883,01 TL karşılanacaktır. Destek süresi 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 12 ay teşvik desteği verilecektir. 18-25 yaşı arasındaki erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay verilecektir” dedi.

Gerekli şartları anlattı

Bir senden bir benden istihdam teşvikine dair de açıklamalarda bulunan Nacar, “Sigortalıların; 18-25 yaş arası 1 Ocak 2018 ile 31 Kasım 2018 tarihleri arasında işe alınmış olması, işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, işe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması, gerekmektedir. İşyerlerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması, işyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması, sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor” dedi.

Herhangi bir tespit bulunmaması gerekiyor

SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, “Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir. Destek tutarı prim desteği 761,06 TL, ücret desteği 1.603,20 TL. 2018 yılı Aralık ayı aşılmadan, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır” şeklinde konuştu.