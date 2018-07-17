Zeybek'ten Yılmaz'a tepki

AKP Milletvekili Emine Zeybek, “Ben bunları muhatap kabul etmiyorum. İlçe başkanının bu söylemlerini halkımızın, Türk milletinin vicdanına bırakıyorum. Zaten bu söylemlerin bedelini seçim sonuçlarında da görüyorlar. 15 Temmuz hain saldırı sonucunda 251 şehit ve 2 bin 193 gazi oldu. Tüm bunlara rağmen bu söylemlerde bulunuyorsa halkımızın vicdanına bırakıyorum” açıklamalarında bulundu.