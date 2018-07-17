AKP Milletvekili Emine Zeybek, “Ben bunları muhatap kabul etmiyorum. İlçe başkanının bu söylemlerini halkımızın, Türk milletinin vicdanına bırakıyorum. Zaten bu söylemlerin bedelini seçim sonuçlarında da görüyorlar. 15 Temmuz hain saldırı sonucunda 251 şehit ve 2 bin 193 gazi oldu. Tüm bunlara rağmen bu söylemlerde bulunuyorsa halkımızın vicdanına bırakıyorum” açıklamalarında bulundu.
Bugün 12:53 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:56 TSİ )
Zeybek'ten Yılmaz'a tepki
CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “15 Temmuz’un darbe olduğuna inanmıyorum. 15 Temmuz’da linç edilen askerler dışında şehit kabul etmiyorum” diyerek genel merkezin gönderdiği yazıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti. AKP milletvekili Emine Zeybek, CHP'li başkan Yılmaz’ın paylaşımına tepki gösterdi.
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Bugün 12:53 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz