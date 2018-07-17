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CHP’de Tahsin Tarhan'a önemli görev

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan TBMM 27. Dönem Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynakla Bilgi ve Teknoloji Komisyonu CHP Grup Sözcülüğüne seçildi.

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TBMM 26. Dönem Sanayi komisyonu üyesi olarak kanun teklifleri ve önergeleri olarak aktif çalışma yürüten Tarhan Ülkemizin menfaatine olan sanayimizi ve üreticilerimizi güçlendirecek ihracatımızı arttıracak bilimsel ve teknolojik alt yapımızı geliştirecek kanun tasarılarıyla desteklemeye devam edeceğiz dedi.

Milletvekili Tarhanın yaptığı açıklamada Üreticilerimizin ve sanayicilerimizin dertlerine derman olacak çok sayıda öneri sunduk aleyhine olan teklifleri geri çektirdik. Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla 27. Dönem komisyon grup sözcüsü olarak devam edeceğim. İstihdama ve üretime katkı sağlayacak sanayicilerimizi ve üreticilerimizi güçlendirecek tekliflerimize diğer partilerden de destek bekliyor olacağız.

Teknolojik gelişmelere değinen CHPli Tarhan AKPnin 16 yıldır bir fiil iktidar olduğu dönem boyunca hala yerli otomobilin üretilmemesinin ve 46 milyar Doların çöpe gitmesine de değindi. ARGEde teknolojide inovasyonda küresel rekabette lider ülkelerden biri haline getirmek için devrim niteliğinde adımlar atılabilirdi ancak ne yazık ki seçim kampanyası olmaktan öteye gidemedi. Yüksek teknolojili ürün ihracatımız ne yazık ki sadece 3.8 seviyesindeyiz.  Biz CHP olarak komisyonda bu konuda aktif bir şekilde yapıcı önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz dedi.

Bugün 14:13 TSİ - Siyaset

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